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Опубликованы фото роскошных кресел для бизнес-класса самолета после пандемии 

Lenta.ru 4 часа назад
В Сеть попали фото новых кресел самолета
Фото: Lenta.ru
В сети появились фотографии новых роскошных кресел для бизнес-класса самолета, которые могут использоваться в путешествиях после пандемии коронавируса. Снимки опубликовал портал SimpleFlying.
Так, для каждого пассажира будет отведено индивидуальное посадочное место, полностью закрытое шторкой от пола до потолка, отделенное от общей части салона и оснащенное личной гардеробной и отсеком для багажа. При этом в конструкции «кабинки» использованы исключительно антимикробные материалы, а все устройства могут управляться жестами.
Утверждается, что проект под названием Pure Skies Rooms подготовлен с учетом трех ключевых установок — увеличения личного пространства, максимальной «бесконтактности» путешествия и соблюдения всех санитарно-гигиенических требований.
Концепция была разработана известной британской консалтинговой компанией PriestmanGoode.

«Мы твердо уверены, что благодаря внедрению дополнительных мер безопасности наш проект с рядом инновационных и актуальных вариантов будет крайне привлекателен для авиакомпаний», — заявил директор организации Найджел Гуд (Nigel Goode).

18 июня в сети появились фотографии новых кресел самолетов, которые способны снизить риск распространения коронавирусной инфекции и максимально защитить пассажиров во время пандемии. Проект под названием Zephyr Seat, в частности, предполагает размещение в салоне двухэтажных сидений — для их надстройки может быть использовано пространство верхних багажных полок.
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