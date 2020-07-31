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Эксперт рассказал, когда и почему нельзя спать в самолете 

РИА Новости и ещё 3 3 часа назад
Эксперт рассказал, почему нельзя спать в самолете
Фото: РИА Новости
Во время взлета и посадки лучше бодрствовать — это поможет избежать проблем со здоровьем, а вот в остальное время полета можно спокойно поспать, главное, выбрать для этого правильные условия, рассказал агентству "Прайм" PR-директор компании Biletix, кругосветный путешественник Григорий Луговой.

"Сон во время взлета и посадки может быть небезопасным для здоровья: в салоне самолета происходит значительное изменение давления, в связи с чем канал, сообщающий полость среднего уха с глоткой — евстахиева труба — в среднем ухе сужается. Если вовремя не сглотнуть слюну или не зевнуть, это может привести к началу кровотечения из носа, головным болям, в самых критических случаях — повреждению барабанной перепонки", — рассказал он.

Взлет и посадка являются не только наиболее опасными моментами во время всего полета — хотя тут риски намного меньше, чем во время поездки на автомобиле — но и важными с точки зрения заботы о здоровье.
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