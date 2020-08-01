Увеличение пенсий и открытые границы: Что изменится в РФ

В России в субботу, 1 августа, возобновляется международное авиасообщение, прерванное несколько месяцев назад из-за принятых в связи с пандемией коронавируса ограничительных мер. Соответствующее заявление ранее сделал премьер-министр Михаил Мишустин

На начальном этапе восстановления пассажирских авиаперевозок перелеты будут осуществляться из трех городов — Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Первыми тремя странами, с которыми восстановится сообщение, стали Великобритания, Турция и Танзания. С начала августа россияне смогут улететь в Лондон, Анкару, Стамбул и на остров Занзибар, а с 10 августа — в Анталью, Бодрум и Даламан.

Кроме того, в пятницу, 31 июля, стало известно об открытии государственных границ России с Абхазией. Такое решение было принято по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, а также после оценки санитарно-эпидемиологической обстановки в стране и готовности ее инфраструктуры к приему туристов.

Предполагается, что список доступных для граждан России стран будет постепенно расширяться. По словам главы Минтранса Евгения Дитриха, сейчас власти ведут переговоры о возобновлении авиасообщения с 30 государствами.

Некоторые страны уже заявили о намерении открыть границы для путешественников и принимать российские рейсы. О таком желании сообщили Южная Корея (предполагается, что сначала будет возобновлен один рейс в неделю по маршруту Инчхон — Москва) и Таджикистан, власти которого уже направили российской стороне уведомление о своем решении, но ответа от Москвы пока не получили.

О возможном расширении списка открытых для россиян стран говорят и близкие к авиационным властям источники. В частности, есть предположения, что следующими на очереди по запуску рейсов из России будут Мальдивы, Тунис, Куба и Объединенные Арабские Эмираты.

Далеко не все страны в ситуации с угрозой заражения COVID-19 готовы открыться для приезжих из России. К примеру, белорусская авиакомпания «Белавиа» объявила о продлении приостановки рейсов во все российские города до середины августа. Перевозчик отложил возобновление вылетов по всем российским маршрутам до 14 августа, а в Краснодар и Сочи — до 15 августа.

Евросоюз в четверг, 30 июля, представил обновленный «белый список» государств, с которыми будет восстановлено сообщение, и снова не включил в него Россию. Основным критерием для попадания в перечень остается число новых заражений COVID-19 — оно должно быть на уровне ЕС или лучше.

Отказ принимать российских туристов объясняется неблагоприятной эпидемиологической обстановкой на территории страны. Следующий пересмотр документа состоится только в середине августа. Несмотря на это европейские Хорватия и Мальта выразили полную готовность принять россиян — эти страны оказались единственными, кто высказал намерение в ближайшее время открыть для них границы, невзирая на статистические данные по коронавирусу.

Россия в конце марта приняла решение о приостановке авиасообщения со всеми странами мира в связи с распространением COVID-19. Исключение составляли вывозные рейсы, перелеты, организованные для возвращения россиян из-за границы, а также отдельные полеты по поручению правительства. С конца июня, по решению правительства, граждане России могут выезжать за рубеж с целью работы, учебы, получения медицинской помощи и лечения родственников. При этом ограничения на выезд россиян за границу с целью туристического отдыха по-прежнему остаются в силе и, по прогнозам экспертов отрасли, могут сохраниться как минимум до осени.