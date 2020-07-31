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Раскрыто содержание обязательных для россиян анкет в Турции 

Lenta.ru и ещё 2 34 минуты назад
Раскрыто содержание анкет, обязательных для заполнения российскими туристами по прибытии в Турцию во время пандемии коронавируса. Образец документа опубликован на портале Ассоциации туроператоров России.
В частности, авиапассажиру необходимо будет указать имя и фамилию, данные заграничного паспорта, контактную информацию с международным кодом, номер рейса и кресла, дату прилета, а также адрес в Турции, по которому турист будет проживать.
Кроме того, путешественнику предстоит заполнить пункты, связанные с COVID-19, а именно, поставить галочку, если он наблюдает у себя какие-либо симптомы: высокую температуру, кашель, боль в горле, затруднения с дыханием. Вдобавок придется указать, в каких странах турист пребывал в течение двух недель до прилета и находился ли он в контакте с зараженными.
Предполагается, что прибывающий гражданин заполнит документ на английском языке, в случае его незнания помощь окажет сотрудник авиакомпании. Анкеты собираются у туристов перед паспортным контролем, а затем передаются в Управление здравоохранения Турции.
30 июля российских туристов предупредили о том, что турфирмы в настоящее время могут «заманивать» отдыхающих в Турцию и скрывать реальную обстановку с распространением коронавируса и условиями пребывания на курортах страны. При этом эксперты отмечают, что пока «прецедентов еще нет» и рано судить о тех или иных рисках для российских туристов на курортах страны.
Накануне глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа сообщил, что в стране допускается введение новых ограничительных мер из-за роста случаев коронавируса в центральных и восточных районах. По его словам, число выявленных заражений COVID-19 и смертей носителей инфекции в стране за последние сутки увеличилось.
Россия с 1 августа возобновляет международное авиасообщение. На первом этапе полеты будут осуществляться только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Странами, с которыми перелеты восстановят в первую очередь, оказались Великобритания (Лондон), Турция (с 1 августа Анкара и Стамбул, с 10 августа — Анталья, Бодрум и Даламан) и Танзания (остров Занзибар). Список будет постепенно расширяться.
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Новости путешествий , Видео , Ассоциация туроператоров России , Минздрав РФ
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