Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россиянка рассказала об испорченном отдыхе в Турции 

Lenta.ru 1 час назад
Россиянка отправилась в Турцию и ужаснулась
Фото: Lenta.ru
Отправившаяся в Турцию во время пандемии коронавируса российская туристка рассказала об испорченном отдыхе. Своими впечатлениями она поделилась с «Московским Комсомольцем».
По словам Татьяны, улетевшей в Аланбю через Минск, отель, который она за «немалые деньги» забронировала еще зимой, оказался якобы закрыт. По этой причине ее и десятки других туристов увезли в гостиницу на противоположном конце города.

«Уже после заселения выяснилось, что отель ниже классом, чем забронированный изначально. (…) "Шведский стол" оказался очень скудным, анимации не было, а номера убирали только раз в три-четыре дня», — рассказала путешественница.

Она отметила, что стоимость номера в объекте размещения оказалась на 30 долларов ниже изначально указанной в ваучере, однако деньги отдыхающим никто не вернул. Туристы даже пожаловались в турецкую полицию и вызвали в отделение представителя туроператора — однако в результате россиянам «просто организовали бесплатные экскурсии», о переселении в более комфортабельные условия «речи даже не шло».
После этого, по словам Татьяны, несколько отдыхающих поехали в ранее забронированный отель и узнали, что он работает и «вовсю принимает туристов».

«Но при попытке проверить свою бронь люди выяснили, что таковая отсутствует или была снята самим отелем из-за овербукинга. Операторы страны-отправителя не знать об этом не могли», — подытожила женщина

Агент одной из российских турфирм Елена Зуенко в беседе с журналистами отметила, что открытие Турции для россиян наверняка «ознаменуется многочисленными скандалами». Проблема состоит в том, что в стране пока открылась только часть отелей, остальные сократили число постояльцев из-за противовирусных мер, и все вместе привело к овербукингу — ситуации, когда число забронированных мест превысило реальное.

«Все это известно российским туроператорам, но для них сейчас прибыль превыше всего, а мелочи из серии замены отеля они считают несущественными. Из-за этого многие туристы заранее не знают о том, что их отдых пройдет не в том месте, на которое они рассчитывали», — пояснила Зуенко, добавив, что замены отелей часто бывают «неравнозначными».

Агент посоветовала россиянам, отправляющимся в Турцию, «не верить на слово турфирмам, готовым на все, лишь бы продать тур», а перед покупкой путевки самостоятельно убедиться, работает ли выбранный отель и есть ли бронь на их имя в нужные даты.
Ранее российских туристов предупредили о том, что турфирмы могут «заманивать» отдыхающих в Турцию и скрывать реальную обстановку с распространением коронавируса и условиями пребывания на курортах.
Видео дня. Где отдохнуть дешевле, чем в Турции
Последние новости
Москва официально объяснила цель задержанных в Белоруссии россиян Москва официально объяснила цель задержанных в Белоруссии россиян Трамп предложил перенести президентские выборы Трамп предложил перенести президентские выборы В отказавшейся от карантина Швеции заметили спад заражений коронавирусом В отказавшейся от карантина Швеции заметили спад заражений коронавирусом
Комментарии 20
Новости путешествий , Московский комсомолец
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я плачу — я король»: как отдыхают туристы на юге
«Я плачу — я король»: как отдыхают туристы на юге
Курортные ужасы: россияне рассказали о своем опыте
Курортные ужасы: россияне рассказали о своем опыте
Стюардесса рассказала о самых ценных пассажирах
Стюардесса рассказала о самых ценных пассажирах
Видео
Россиянам разъяснили новые правила въезда в Турцию
00:35
Россиянам разъяснили новые правила въезда в Турцию
Новости путешествий
Беспредел в Сочи: туристов требуют заплатить за тень
01:54
Беспредел в Сочи: туристов требуют заплатить за тень
Новости путешествий
Встреча дикого медведя с туристкой попала на видео
00:19
Встреча дикого медведя с туристкой попала на видео
Новости путешествий Другое
Найдено место, где небо сливается с землей
00:11
Найдено место, где небо сливается с землей
Новости путешествий
В какие страны россияне смогут улететь с 1 августа
03:28
В какие страны россияне смогут улететь с 1 августа
Новости путешествий
Где отдохнуть дешевле, чем в Турции
01:08
Где отдохнуть дешевле, чем в Турции
Новости путешествий
На видео сняли, как крыло лайнера шатается в полете
00:21
На видео сняли, как крыло лайнера шатается в полете
Новости путешествий
Крымские пляжи заполонили «дикие» туристы
02:11
Крымские пляжи заполонили «дикие» туристы
Новости путешествий
В российском туризме наметился резкий перекос
02:59
В российском туризме наметился резкий перекос
Новости путешествий
Стало известно, что ждет туристов в Турции в августе
11:42
Стало известно, что ждет туристов в Турции в августе
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение