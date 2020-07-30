Россиянка отправилась в Турцию и ужаснулась

Отправившаяся в Турцию во время пандемии коронавируса российская туристка рассказала об испорченном отдыхе. Своими впечатлениями она поделилась с «Московским Комсомольцем».

По словам Татьяны, улетевшей в Аланбю через Минск, отель, который она за «немалые деньги» забронировала еще зимой, оказался якобы закрыт. По этой причине ее и десятки других туристов увезли в гостиницу на противоположном конце города.

«Уже после заселения выяснилось, что отель ниже классом, чем забронированный изначально. (…) "Шведский стол" оказался очень скудным, анимации не было, а номера убирали только раз в три-четыре дня», — рассказала путешественница.

Она отметила, что стоимость номера в объекте размещения оказалась на 30 долларов ниже изначально указанной в ваучере, однако деньги отдыхающим никто не вернул. Туристы даже пожаловались в турецкую полицию и вызвали в отделение представителя туроператора — однако в результате россиянам «просто организовали бесплатные экскурсии», о переселении в более комфортабельные условия «речи даже не шло».

После этого, по словам Татьяны, несколько отдыхающих поехали в ранее забронированный отель и узнали, что он работает и «вовсю принимает туристов».

«Но при попытке проверить свою бронь люди выяснили, что таковая отсутствует или была снята самим отелем из-за овербукинга. Операторы страны-отправителя не знать об этом не могли», — подытожила женщина

Агент одной из российских турфирм Елена Зуенко в беседе с журналистами отметила, что открытие Турции для россиян наверняка «ознаменуется многочисленными скандалами». Проблема состоит в том, что в стране пока открылась только часть отелей, остальные сократили число постояльцев из-за противовирусных мер, и все вместе привело к овербукингу — ситуации, когда число забронированных мест превысило реальное.

«Все это известно российским туроператорам, но для них сейчас прибыль превыше всего, а мелочи из серии замены отеля они считают несущественными. Из-за этого многие туристы заранее не знают о том, что их отдых пройдет не в том месте, на которое они рассчитывали», — пояснила Зуенко, добавив, что замены отелей часто бывают «неравнозначными».

Агент посоветовала россиянам, отправляющимся в Турцию, «не верить на слово турфирмам, готовым на все, лишь бы продать тур», а перед покупкой путевки самостоятельно убедиться, работает ли выбранный отель и есть ли бронь на их имя в нужные даты.

Ранее российских туристов предупредили о том, что турфирмы могут «заманивать» отдыхающих в Турцию и скрывать реальную обстановку с распространением коронавируса и условиями пребывания на курортах.