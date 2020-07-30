Россияне надолго захотели в Турцию 

Из-за пандемии коронавируса предпочтения российских арендаторов жилья в Турции изменились: в 2020 году они стали чаще интересоваться возможностями долгосрочного найма, говорится в материалах портала Turk.Estate, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

О том, что российские граждане надолго захотели в Турцию, свидетельствует статистика: в июне число запросов на длительную аренду жилья у моря увеличилось на 35 процентов по сравнению с показателем за тот же месяц 2019-го.

«Для 42 процентов арендаторов местоположение квартиры является ключевым при выборе. Больше всего наши соотечественники интересовались объектами в Анталье и Аланье», — отмечают аналитики.

Возможность арендовать жилье на долгий срок — второй по значимости фактор для российских съемщиков. Замыкает тройку главных требований стоимость аренды — этот параметр стал основным для 22 процентов россиян.

Кроме того, по данным экспертов, российские граждане активно интересуются личностями хозяев жилья, а также внимательно изучают отзывы.