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Россияне надолго захотели в Турцию 

Lenta.ru 55 минут назад
Россияне надолго захотели в Турцию
Фото: Lenta.ru
Из-за пандемии коронавируса предпочтения российских арендаторов жилья в Турции изменились: в 2020 году они стали чаще интересоваться возможностями долгосрочного найма, говорится в материалах портала Turk.Estate, поступивших в редакцию «Ленты.ру».
О том, что российские граждане надолго захотели в Турцию, свидетельствует статистика: в июне число запросов на длительную аренду жилья у моря увеличилось на 35 процентов по сравнению с показателем за тот же месяц 2019-го.

«Для 42 процентов арендаторов местоположение квартиры является ключевым при выборе. Больше всего наши соотечественники интересовались объектами в Анталье и Аланье», — отмечают аналитики.

Возможность арендовать жилье на долгий срок — второй по значимости фактор для российских съемщиков. Замыкает тройку главных требований стоимость аренды — этот параметр стал основным для 22 процентов россиян.
Кроме того, по данным экспертов, российские граждане активно интересуются личностями хозяев жилья, а также внимательно изучают отзывы.
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Новости путешествий , Lenta.ru
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