«Была впервые на Черном море, больше не поеду!»

Российские туристы поделились впечатлениями от отпуска на отечественных курортах во время пандемии коронавируса. Комментарии путешественников опубликовал NGS.ru

В частности, некоторые отдыхающие пожаловались на недостатки туристической инфраструктуры в Крыму Краснодарском крае — отсутствие качественного дорожного покрытия и освещения, грязь, чрезмерное число туристов, «разруху» и низкий уровень сервиса.

«Прилетели вчера с подругой из Анапы. Дыра еще та, простите, местные жители, но развития ноль, голимая РСФСР», — описала отпуск Наталия Бабикова из Екатеринбурга.

При этом, по ее словам, в регионе «нормальные цены», открыты для посещения многочисленные точки общепита и развлекательные заведения, однако «море вонючее».

«Была впервые на Черном море, дай бог, больше в жизни не поеду!» — заключила она.

Вдобавок россияне, отдохнувшие в краснодарской Джубге, заметили, что за последние пару десятков лет на курорте «особо ничего не изменилось».

«Лежак — 200 рублей, аквапарк — 1500. На пляже много мусора, в воде плавают ветки, море не чищено. Кукуруза, одна штука — 80 рублей. Впечатление слабое», — сообщил Владимир Дудинский из Перми.

Однако нашлись и те, кто остался доволен временем, проведенным на российском юге — к примеру, в Сочи и Адлере.

«Провели шикарный отпуск в Адлере! Шикарный! И по цене, и по сервису! Даже не ожидали такого уровня от нашего Черноморского побережья! На пляжах многолюдно, но не больше, чем обычно», — прокомментировала Ирэн Пуцунтика.