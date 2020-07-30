Российский курорт превратят в умный город 

Российский курорт Ессентуки превратят в умный город в рамках реализации одноименного проекта. Об этом в четверг, 30 июля, сообщили ТАСС в управлении по информполитике правительства Ставропольского края.

Там уточнили, что в регионе уже создана специальная рабочая группа, которая займется работой по созданию более индивидуального цифрового облика Ессентуков. «Помимо базовых цифровых технологий "умных" городов, ессентучане планируют внедрить и свои отличительные сегменты, которые добавят городу характерные только для него черты», — пояснили в управлении.

На данный момент известно, что цифровизация затронет сферы туризма, безопасности и ЖКХ. Так, в Ессентуках появятся 66 умных остановок и пять пешеходных переходов. Кроме того, в городе планируют установить информационные табло с функцией обратной связи, с помощью которых туристы смогут узнавать о проходящих культурных мероприятиях и достропримечательностях курорта.

Проект «Умный город» реализуется в России в том числе в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Всего на реализацию данного нацпроекта планируется направить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.