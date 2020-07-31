Россиянам начали продавать несуществующие туры в Турцию 

Об этом сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва» руководитель службы информации редакции Анна Соловьева.

Известно, что неделю назад ей продали тур в Бодрум с неподтвержденной полетной программой, которого «фактически не было на тот момент». «Нам сказали, что все нормально, забронировали на 11 августа по 23 августа. (…) Тур был оплачен полностью, со страховкой от невылета. Тур висел подтвержденный на сайте "Пегаса". Вдруг во вторник он исчез», — рассказала Соловьева.

По ее словам, представители авиакомпании заявили, что «больше не продают турецкие авиалинии», и посоветовали перенести поездку на следующий год или перебронировать заявку с сохранением параметров на рейсах другой авиакомпании. Возместить потраченные средства ей не предложили.

«Мы просим вернуть деньги, поскольку компания не может обеспечить услуги, потому что этого тура нет», — отметила Соловьева, подчеркнув, что не намерена приобретать другой продукт.

Роспотребнадзоре радиостанции сообщили, что подобные ситуации регулируются Федеральными авиационными правилами №82, контролируемые Ространснадзором , и посоветовали обратиться непосредственно в ведомство и к представителям авиакомпании-перевозчика.

30 июля побывавшая в Турции россиянка рассказала об испорченном отдыхе из-за овербукинга в объектах размещения. По словам туристки, отель, в котором она забронировала комнату, отказался принять постояльцев, поскольку номера оказались заняты. По этой причине ее и других россиян поселили в менее комфортных условиях и отказались компенсировать разницу.