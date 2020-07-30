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Опубликованы правила возврата денег за аннулированные из-за пандемии туры 

РИА Новости 1 час назад
Выяснилось, как вернуть деньги за аннулированные туры
Фото: Depositphotos
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. "Российская газета" опубликовала постановление правительства, устанавливающее правила возврата денег за аннулированные из-за пандемии туры.
Отмечается, что до 22 сентября туроператор обязан уведомить турагента или напрямую покупателя о возможности переноса поездки.
Если клиент согласен, ему должны предложить тур с теми же услугами. По соглашению сторон можно изменить условия тура или сдвинуть сроки путешествия.
Если турист хочет вернуть деньги, компания должна сделать это до 31 декабря 2021 года, заплатив проценты на сумму неиспользованного тура за каждый календарный день с момента подачи заявления о расторжении договора до дня возврата. При этом инвалидам, безработным, людям старше 65 лет и тем, кто находится на больничном более двух месяцев, средства возвращаются в течение 90 дней с момента подачи заявления.
При повышении стоимости тура доплачивать за него не нужно, пояснили в кабмине. Если клиент сразу внес только часть суммы, то остаток оплачивается исходя из первоначальной цены пакета.
Аналогичное постановление предписывает правила, в соответствии с которыми можно вернуть деньги за аннулированные брони в российских гостиницах или перенести размещение. При переносе оплаченная бронь действительна полтора года со дня, когда начиналось исходное бронирование.
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Новости путешествий , РИА Новости , "Российская газета"
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