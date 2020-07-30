Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Раскрыты легкие способы получить место в бизнес-классе самолета 

Lenta.ru 1 час назад
Раскрыты способы получить место в бизнес-классе
Фото: Lenta.ru
Путешественники раскрыли легкие способы получить авиабилет в бизнес-классе самолета. Рекомендации пассажиров, размещенные на портале Smarter Travel, приводит Daily Express.
Первый совет, который дали туристы, — быть «лояльным» клиентом авиакомпании. В случае, если турист часто пользуется услугами одного и того же перевозчика, для него предусматриваются различные бонусы. Также пассажирам порекомендовали пользоваться кредитными картами — это позволит накапливать мили, которые в дальнейшем можно применить для повышения класса обслуживания.
Регистрацию на выбранный рейс, отмечается в статье, лучше проходить заранее, желательно, за 24 часа до посадки.

«У "ранних пташек" есть больше шансов получить привелегии в полете, хотя обычно за это приходится доплачивать. (…) По мере того как идет регистрация, комфортных мест становится все меньше», — указано в тексте.

Авторы материала также посоветовали приезжать в аэропорт заблаговременно и, «не стесняясь», интересоваться на стойке регистрации, имеются ли в наличии билеты в бизнес-класс и сколько за них необходимо доплатить. При этом туристам следует выглядеть опрятно, поскольку «никто не посадит вас в передней части самолета, если вы будете в шортах и шлепанцах».
«Не забывайте искать выгодные предложения. Если вы путешествуете с семьей или компаньоном, покупка двух билетов по тарифам первого класса может быть дешевле», — говорится в статье.
26 июня сообщалось, что сотрудники авиакомпаний раскрыли способы бесплатно проникнуть в бизнес-зал аэропорта, чтобы с комфортом провести время перед перелетом. Многие отметили, что попасть в VIP-зал можно с помощью дебетовых или кредитных карт.
Видео дня. Крымские пляжи заполонили «дикие» туристы
Последние новости
В Минск начали стягивать войска В Минск начали стягивать войска Среди задержанных в Белоруссии бойцов ЧВК обнаружились граждане Украины Среди задержанных в Белоруссии бойцов ЧВК обнаружились граждане Украины В Белоруссии сообщили о переброске в страну 200 бойцов ЧВК Вагнера В Белоруссии сообщили о переброске в страну 200 бойцов ЧВК Вагнера
Комментарии
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Кашляют все и везде»: эпидемия ковид в Сочи и Крыму
«Кашляют все и везде»: эпидемия ковид в Сочи и Крыму
В Турции не осталось экономного пляжного отдыха
В Турции не осталось экономного пляжного отдыха
Россияне стали чаще интересоваться базами отдыха
Россияне стали чаще интересоваться базами отдыха
Видео
Россиянам разъяснили новые правила въезда в Турцию
00:35
Россиянам разъяснили новые правила въезда в Турцию
Новости путешествий
Беспредел в Сочи: туристов требуют заплатить за тень
01:54
Беспредел в Сочи: туристов требуют заплатить за тень
Новости путешествий
Встреча дикого медведя с туристкой попала на видео
00:19
Встреча дикого медведя с туристкой попала на видео
Новости путешествий Другое
На видео сняли, как крыло лайнера шатается в полете
00:21
На видео сняли, как крыло лайнера шатается в полете
Новости путешествий
Крымские пляжи заполонили «дикие» туристы
02:11
Крымские пляжи заполонили «дикие» туристы
Новости путешествий
В российском туризме наметился резкий перекос
02:59
В российском туризме наметился резкий перекос
Новости путешествий
Стало известно, что ждет туристов в Турции в августе
11:42
Стало известно, что ждет туристов в Турции в августе
Новости путешествий
Уставшие без отпусков россияне рвутся в Турцию
03:56
Уставшие без отпусков россияне рвутся в Турцию
Новости путешествий
Отдыхающие на курорте россияне убежали от смерча
00:17
Отдыхающие на курорте россияне убежали от смерча
Новости путешествий
Маршруты, доводящие туристов до нервной дрожи
18:07
Маршруты, доводящие туристов до нервной дрожи
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение