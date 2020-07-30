Туристы нашли на побережье редкую рыбу

На побережье австралийской реки обнаружили редкую рыбу-солнце. Как сообщает издание Daily Mail, заметившие ее туристы сначала подумали, что наткнулись на «инопланетянина».

Тим Ротман (Tim Rothman) вместе с другом нашли труп огромной рыбы на популярном австралийском пляже у устья реки Кеннет, штат Виктория, в понедельник, 27 июля. «Мы шли вдоль берега и заметили непонятный ком на песке. Я никогда не видел ничего подобного. Издалека оно напоминало инопланетянина», — рассказал Ротман.

Оказавшиеся неподалеку Кэт Рэмптон (Cath Rampton) и ее муж Том, оба ветеринары, измерили труп существа. В длину и ширину находка достигала около двух с половиной метров, ее вес составил несколько центнеров

Австралийцы пришли к выводу, что это рыба-солнце, также известная как обыкновенная луна-рыба или рыба-голова. Это самая тяжелая из современных костных рыб, отдельные особи могут весить больше двух тонн. Размер рыбы-солнце может составлять до трех-четырех метров в длину и ширину. Считаются уязвимым видом.

Представитель Южно-Австралийского музея Ральф Фостер (Ralph Foster) объяснил, каким образом луна-рыба могла оказаться на берегу. Он предположил, что рыбу-солнце могла сбить большая лодка, или же она съела пакет, приняв его за медузу, и умерла.

Ранее сообщалось, что жительница австралийского города Манджера, штат Западная Австралия, нашла на побережье странных существ, некоторые из них были похожи на необычные «яйца». Она провела небольшое исследование и установила, что это странствующая актиния.