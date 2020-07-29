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Раскрыты предпочтения россиян в отелях на отечественных курортах 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
Какие отели выбирают туристы на российских курортах
Фото: Lenta.ru
Раскрыты предпочтения российских туристов, отдыхающих в настоящее время на юге России, в отношении выбора отеля на отечественных курортах. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитической службы Ассоциации туроператоров России, опубликованные на портале организации.
Согласно полученным данным, наибольшей популярностью у россиян в Крыму и Краснодарском крае пользуются трехзвездочные объекты размещения. Так, доля продаж отелей данной категории в Сочи составляет 65 процентов, в Анапе — 48 процентов, на курортах полуострова — 54 процента.
Также россияне предпочитают бронировать номера в четырехзвездочных гостиницах: в Сочи, Анапе и Крыму частота их выбора оценивается в 24, 24 и 20 процентов соответственно. При этом доля двухзвездочных объектов составляет 9, 24 и 23 процента, а отелей в категории «пять звезд» — 2, 3 и 3 процента соответственно.
Эксперты отмечают, что отечественные туристы, как и в прошлые годы, в целом ориентируются на бюджетные варианты жилья. Кроме того, отельная база пятизвездочного уровня на пляжных курортах России крайне ограничена.
28 июля сообщалось, что российская туристка показала самый дешевый номер в самом дорогом санатории Крыма. На его территории располагается японский сад, парк развлечений для детей, спортивный комплекс и мини-футбольное поле. Также там есть несколько ресторанов, в том числе, итальянской и азиатской кухни, работающих по системе «шведский стол».
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Новости путешествий , Ассоциация туроператоров России
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