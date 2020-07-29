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Объяснен феномен черной воды у берегов Черного моря 

Lenta.ru 3 часа назад
Специалисты объяснили феномен черной воды у берегов Черного моря в районе города-курорта Анапы. Об этом сообщают «Известия».
Согласно данным экспертов, вода массово потемнела из-за тины, которую мощными волнами подняло с камней на дне — накануне в регионе действовало штормовое предупреждение. В результате туристам было рекомендовано воздержаться от купания из-за резкого ухудшения погодных условий.

«Шторм и привел к тому, что вода окрасилась», — указано в материале.

Отмечается, что явление не представляет никакой опасности для отдыхающих.
Также предполагается, что в ближайшее время вода вернется к своему обычному цвету.
13 июля в сети появились видеозаписи, на которых запечатлен один из пляжей крымского Коктебеля, куда стекала городская канализация, — в этот момент на побережье загорали и купались люди. Очевидцы также утверждали, что аналогичная ситуация наблюдается и на других курортах полуострова, например в Феодосии. Местные власти позднее пообещали провести проверки и разобраться в ситуации.
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Новости путешествий , Видео
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