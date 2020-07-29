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Обокравшего кафе в Сочи туриста сняли на видео и пристыдили 

Lenta.ru 1 час назад
В Сочи турист украл цветок из кафе и попал на кадры камер видеонаблюдения. Запись из заведения общепита появилась в паблике «Типичный Сочи» во «ВКонтакте».
На видео видно, как мужчина, отдыхающий в заведении вместе с семьей, смотрит на цветок в белом горшке. Позже он подходит к растению, переставляет его на свой столик, а затем незаметно убирает в пакет с вещами.
«Очень стыдно и неприятно! Вдруг кто узнает, передайте пламенный привет! Цветок у вас все равно не вырастет», — подписал видео автор поста, добавив, что отдыхающие также «воруют солонки, столовые приборы и цветы с клумб».
В комментариях пользователи пристыдили мужчину, который вынес цветок из столовой. «Завтра выезжают, видимо, надо по максимуму спереть», «Крохоборы!» — возмутились сочинцы, подчеркнув, что украденная сансевьера «не считается экзотическим растением» и «продается в любом цветочном магазине».
28 июля сообщалось, что жители курортных городов пожаловались журналистам на «злых» и «озверевших» во время пандемии туристов. По их словам, приезжие много пьют, пристают к девушкам, хамят персоналу и ведут себя так, будто их «никто не узнает», забывая о существовании камер видеонаблюдения.
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Новости путешествий , Видео
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