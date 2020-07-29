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Остров Бали готовится принять первых туристов 

ИА Regnum 1 час назад
Популярный курорт готовится принять первых туристов
Фото: Pixabay
Министр туризма и креативной экономики Индонезии Вишнутама Кусубандио заявил, что остров Бали готовится к выполнению всех медицинских протоколов после запланированного открытия туристического сектора на Бали после 31 июля 2020 года, сообщает Antara.
Известно, что сектор туризма на Бали должен быть в состоянии обеспечить санитарный протокол, насколько это возможно, чтобы создать чувство доверия у туристов, которые приедут на остров.

«Мы вместе с другими министерствами и ведомствами продолжаем стремиться оказывать различную дополнительную помощь туристическому бизнесу в будущем», — заявил Вишнутама Кусубандио.

Напомним, 9 июля 2020 года правительство провинции Бали начало постепенно восстанавливать экономическую активность жителей острова, за исключением сфер образования и туризма. С 31 июля 2020 года индонезийские туристы смогут отправиться на остров Бали, а с 11 сентября иностранные туристы смогут приехать на остров.
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