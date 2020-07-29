Как правильно выбрать страховку в путешествие 

Во многих пакетных турах медицинская страховка уже включена в стоимость поездки, но в некоторых случаях ее нужно выбирать самостоятельно. Особенно это актуально, если вы собираетесь в путешествие во время неблагоприятной эпидемиологической обстановки. "Рамблер" рассказывает, что нужно учесть при выборе медицинской страховки.

Для путешествий по России

Для того, чтобы получить медицинскую помощь в путешествии по России достаточно иметь полис ОМС, так как он действует на территории всей страны. Однако, медицинскую помощь вы получите соответствующую. В некоторых случаях стоит купить дополнительную страховку. Например, если вы собираетесь на горнолыжный курорт. Там может случится форс-мажор и вас надо будет эвакуировать или, если вы летите чартерным рейсом, который могут задержать на несколько часов. В таком случае все расходы покроет специальная страховка. Кроме того, этим летом многие компании запустили специальные полисы для тех, кто боится заразиться коронавирусом. В таком случае, страховка покроет лечение в клинике даже в тяжелых ситуациях.

Для путешествий за рубеж

Стандартная медицинская страховка покроет расходы в связи с лечением только в некоторых ситуациях. Например, при простуде, отравлении и несчастном случае. К ней можно добавить другие опции, в зависимости от типа вашей путешествия. Если вы собираетесь на активный отдых, отметьте все виды спорта, которыми вы планируете заниматься. Например, поездка в море на банане тоже считается активным отдыхом, как серфинг или лыжи. Существует страховка и для путешествующих беременных. В таком случае окажут профессиональную помощь маме и малышу. Для людей с хроническими заболеваниями есть отдельная опция, и ее тоже стоит включить в список. Например, если у вас обострился гастрит или случился гипертонический криз, вам не придется платить за лечение и вызов скорой. Стоит обратить внимание, что страховка не покрывает ущерб здоровью, который человек нанес в состоянии алкогольного опьянения ни при каких обстоятельствах, поэтому стоит быть аккуратными, если вы навеселе в другой стране. Существует страхование документов и вещей для тех, кто боится их потерять.