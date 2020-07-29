S7 начала продажу билетов в Турцию 

Российская авиакомпания S7 Airlines с 10 августа возобновляет полеты в Турцию, начала продажу билетов, сообщает компания.

"С 10 августа S7 Airlines возобновляет полеты в Турцию. Авиакомпания открыла продажу авиабилетов на регулярные рейсы авиакомпании из Москвы в Анталью и Даламан", — говорится в сообщении.

Рейсы в Анталью будут выполняться два раза в день, вылет из аэропорта "Домодедово" в 06.05 и 13.55 по московскому времени. Полеты по направлению Москва — Даламан будут осуществляться от трех до семи раз в неделю. Рейсы будут выполняться на современных комфортабельных лайнерах Airbus A320.

"S7 Airlines уделяет большое внимание дополнительным мерам защиты в полете. При уборке на всех рейсах S7 Airlines в обязательном порядке применяются моющие дезинфицирующие средства, организовано обязательное проветривание салона в период обслуживания между рейсами, состав аптечек дополнен масками", — отмечает компания.

Для соблюдения безопасной дистанции, по возможности, система регистрации назначает пассажирам места через ряд и через место друг от друга. Перед вылетом пассажиры обеспечиваются антибактериальными салфетками.