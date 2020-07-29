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«Кашляют все и везде»: эпидемия коронавируса в Сочи и Крыму 

Anews 2 часа назад
Сочи этим летом бьет рекорды по приему туристов, в день прилетают до 40 тысяч отдыхающих со всей России. В третьей декаде июля курорт принял больше народу, чем во время зимней Олимпиады-2014 и чемпионата мира по футболу-2018. В Крыму тоже «беспрецедентный» туристический поток.
При этом коронавирус никто не отменял, официально все еще действует режим повышенной готовности. Власти уверяют, что при таком наплыве уделяется особое внимание противоэпидемическим нормам — ношению масок в транспорте и закрытых помещениях, дезинфекции и соблюдению дистанции.
Однако многочисленные фото и видео с пляжей в соцсетях показывают, что ни о какой дезинфекции и дистанции не может быть и речи. Не грозит ли небывалый курортный ажиотаж новым всплеском и второй волной?

Только вас недоставало

«В Имеретинке (Адлерский район Сочи. — Anews) не протолкнуться: ни на утренних пляжах, ни на вечерних набережных. Даже у бассейнов свободных лежаков достает не всем, как и столиков в барах», — гласит свежая запись в VK-паблике «Типичный Сочи». И такие появляются чуть ли не каждый день.
Anews
Некоторые не видят, чему тут ужасаться. «Вот не понимаю смысла таких постов, люди приехали, им надо отдохнуть, и они будут ходить к морю и загорать. А тут такое ощущение, что "не приезжайте, место занято!"», — возмущаются в комментариях.
Другие удивляются отсутствию даже минимального комфорта и вспоминают, что эпидемия вообще-то в разгаре: «Стоят, как в автобусе, и не купаются, и не позагорать, места нет: затопчут. Про коронавирус я даже и не говорю», «Представляете, что в воде у берега, каждый со своими болячками и выделениями плещется».

«Людей тьма». Депутат ГД и его семья заразились в Сочи

27 июля биатлонист, депутат Госдумы Антон Шипулин поделился в инстаграме, что заболел коронавирусом вместе с семьей, которая отдыхала в эти дни в Сочи. Его жена, двое маленьких детей и теща постоянно находились на курорте, а он навещал их по выходным.

«Сначала заболела наша малышка Мира: поднялась температура до 39, других симптомов не было. Потом с температурой слег я, следом — теща и жена. Мы на всякий случай сдали тест на коронавирус. Результат, увы, положительный»,

— рассказал депутат.
Он сам, дочь и теща заболели в легкой форме, а вот жену Луизу госпитализировали.

«Что хочу сказать вам. Можно не верить в коронавирус, видеть в этом мировой заговор, можно ругать власть за ограничительные меры, можно их не соблюдать по принципу "назло маме отморожу уши". Но заразиться может каждый, а ваше здоровье, здоровье близких только в ваших руках»,

— обратился к соотечественникам спортсмен и политик.

«Российские курорты сейчас переполнены. По своему опыту говорю вам — в Сочи яблоку негде упасть! Людей просто тьма. Ни о какой социальной дистанции и говорить не приходится. Поэтому если вы решили отдохнуть на море, то будьте в 10 раз внимательнее и осторожнее. А вообще лучше побыть дома»,

— советует Шипулин.

«Кашляют все и везде»

Спецкор «МК», недавно отдохнувшая в Ялте, рассказывает, что многие местные и приезжие действительно не верят в коронавирус, хотя «кашляют все и везде — на пляже, в столовых, в ресторанах…»

«Перхать начали примерно через неделю после того, как все открылось. Что вполне логично. Не может же быть такого, чтобы все приехали с честными справками, которые никто к тому же теперь не требует. Должен быть обязательно хотя бы один заболевший, а где один, там через пару дней станет много»,

— рассуждает журналистка.
Но наплыва ковидных пациентов в больницах Крыма не наблюдается, «массово люди штабелями не падают и по врачам не бегают», продолжает она. Причина, видимо, в том, что курортники переносят инфекцию на ногах, в основном легко и бессимптомно, да еще и «полируют» крымскими винами.

Ширится, растет заболевание

Тем временем в Краснодарском крае эпидемия снова пошла в стабильный рост. Причем именно бессимптомные носители, по данным местного Роспотребнадзора, разносят вирус и потому «наиболее страшны, равно как и человек, чихающий рядом с вами в маршрутке».
Но хотя скачок заболеваемости в точности совпал по времени с мощным притоком туристов, региональный Роспотребнадзор заявляет, что приезжие ни при чем, а виноваты только местные жители.
РИА Новости / Артур Лебедев
Заместительница главного санитарного врача Кубани Татьяна Гречаная подчеркнула, что ни Сочи, ни Анапа, ни Геленджик пока не стали лидерами по заболеваемости. Рост идет изнутри региона, а не с курортов, и в основном из-за того, что жители расслабились и стали массово собираться на дни рождения, свадьбы, похороны и встречи родни без соблюдения мер защиты, сказала она «КП — Кубань».
Еще одна причина роста — в том, что люди, которым нужно находиться дома на карантине, массово его нарушают, добавила медчиновница. По ее словам, много случаев, когда врачи приходят проверять людей на самоизоляции, а их нет дома.
А таких людей, между прочим, тысячи: по официальным данным, под наблюдением медиков по месту жительства в крае сейчас находятся около 3 700 человек.

Загадка Кубани: почему курорты «не температурят»

И все же странно: если, по словам Татьяны Гречаной, жители края не соблюдают никаких мер и разносят заразу, то почему эпидемия обходит стороной курорты? Ведь там толпы туристов еще больше, они тоже ничего не соблюдают и к тому же едут со всей России, включая неблагополучные коронавирусные регионы.
Роспотребнадзор дал разгадку, тоже странную: якобы на курортах все само собой обеззараживается солнцем.

«Ультрафиолет прекрасно обеззараживает. И, к счастью, этим летом недостатка солнца нет на побережье, — заявила Гречаная. — Кроме того, он проникает в верхние слои морской воды. Я не скажу, что там прям вируса нет или не может быть, но то, что он погибает очень быстро, это стопроцентно».

Остается непонятным, почему щедрое солнце Кубани действует так «избирательно». В соцсетях тоже сомневаются: «Судя по всему, Татьяна Гречаная так же информирована, как и все остальные», «На курортах "не температурят" — пройдет июль и август, покажет вспышку».
Кстати, сама Гречаная тоже предупредила, что если все не проявят сознательность, то нынешний «вялотекущий рост мы остановить не сможем»:

«Нарастать число заболевших, конечно, будет, поскольку через регион проходят сейчас "миграционные потоки". То, в каком режиме мы будем жить осенью, станет понятно в августе».

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Новости путешествий , Видео , Антон Шипулин , Артур Лебедев , Госдума , Роспотребнадзор , РИА Новости
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