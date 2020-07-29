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Онищенко предупредил россиян о риске поездок за границу 

Lenta.ru 2 часа назад
Россиян предупредили о риске поездок за границу
Фото: Depositphotos
Россиянам стоит отложить поездки за границу, пока не стабилизируется ситуация с коронавирусом в мире. О рисках в эфире радиостанции «Эхо Москвы» жителей страны предупредил бывший санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
По его словам, сейчас людям нужно «вернуться к привычной жизни, среде», и вместо Турции лучше поехать отдыхать в Подмосковье. Онищенко предположил, что заграничное путешествие может повысить уровень коллективного стресса. Он пояснил, что после пережитой изоляции и ограничений возвращение из поездки может усилить тревогу среди населения.

«Лучше постепенно вернуться к своему биоритму, к трудовому ритму. Надо втянуться в привычный для организма ритм, а наверстать с поездками можно потом»,

— сказал парламентарий.
Ранее Онищенко говорил об опасности отдыха в Турции. Он уточнил, что там небезопасно, поскольку обстановка внутри страны неблагоприятная.
С августа ожидается восстановление международного авиасообщения в России. Будут осуществляться полеты в Лондон, Анкару, Стамбул и другие турецкие города, на остров Занзибар (Танзания).
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Комментарии 3
Новости путешествий , Геннадий Онищенко , Госдума , Эхо Москвы
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