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«Cчитают, что им все должны»: жители курортных высказались о туристах 

Lenta.ru 4 часа назад
«Cчитают, что им все должны»: жители юга о туристах
Фото: Lenta.ru
Жители российских городов на Черноморском побережье описали самых раздражающих их туристов. Своими мнениями они поделились с «Газетой.ру».
Так, Вита из Геленджика отметила, что хуже всех на отдыхе себя ведут мужчины из кавказских республик, которые «дерутся и пристают к девушкам». «Из-за них стало неприятно гулять по набережной», — отметила она.
Вероника из крымской Алушты отметила «недостойное поведение» на курорте туристов из Омска, а сочинка Илона назвала «самыми агрессивными» приезжающих на отдых жителей Кубани, которые «считают все побережье своим».
Владелец кафе в Сочи Василий Соловьев, также опрошенный журналистами, назвал самыми неприятными туристами «многодетных мамаш», которые «считают, что им все должны», и людей, приехавших на черноморские курорты «после Европы и Таиланда». «Они самые недовольные», — заключил он.
В свою очередь, среди туристов, вызывающих у жителей курортов симпатию, оказались приезжие из Москвы и Подмосковья, а также пенсионеры, отличающиеся «чистоплотностью и непритязательностью».
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Новости путешествий , Василий Соловьев , Газета.Ru
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