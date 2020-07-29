Отдых в Танзании: сколько стоит тур и чем там заняться?

С 1 августа россияне смогут поехать в Танзанию. Страна считается одним из самых быстрорастущих туристических направлений, однако не многие знают, чем же она привлекательна

Сначала о ценнике. В Танзанию можно добраться самостоятельно, можно купить пакет, компании уже продают туры. Первый способ. На Занзибар, а ездят прежде всего именно туда, нет прямых перелетов из России — ни регулярных, ни чартеров. Самый оптимальный вариант — это «Катарские авиалинии» с пересадкой в Дохе. Добираться придется 16 часов, стоит 64 тысячи рублей туда-обратно на одного, вылет 8 августа, назад 15-го.

Как рассказывают местные гиды, более-менее приличный отель с завтраком на неделю стоит тысячу долларов. И еще столько же нужно взять с собой — на еду и пару экскурсий. Итого неделя в Занзибаре на двоих обойдется примерно в 270 тысяч рублей. В одной из крупных туркомпаний нам сказали, что минимальная цена за семь ночей в пятизвездочном отеле по системе «все включено» — около 430 тысяч рублей.

Зато — туристическая Мекка, говорит филолог из Красноярска Станислав Белецкий. Семь лет назад он переехал в Танзанию и теперь учит африканцев русскому языку:

«Пляжи как в рекламе, помните, в 90-е годы была реклама шоколадки Bounty — райское наслаждение. Белый песок, как сметана, утопаешь в нем по щиколотку, все замечательно. Есть экскурсии, есть морские прогулки. Я нахожусь здесь с 2013 года. Я преподаю русский язык в университете. Сейчас я понимаю, что появление русского языка было шагом навстречу к привлечению русских туристов».

Танзания считается одним из самых быстрорастущих туристических направлений. Два года назад страна вошла в топ-10 самых популярных для туристов стран в Африке, соседствуя с Египтом, Марокко и Тунисом.

В Танзании, помимо пляжного отдыха, есть на что посмотреть. Например, забраться на Килиманджаро, удовольствие обойдется в 150 тысяч рублей. Совершенно бесплатно можно побывать в доме, где родился и провел детство Фаррух Булсара, больше известный как Фредди Меркьюри.

И конечно, то, ради чего многие едут в эту страну: сафари. Животные там непуганые, рассказывает директор туркомпании «Ультра-Трэвел» Михаил Муравьев . До пандемии он очень много времени проводил в Танзании, где у него тоже есть туристический бизнес. И даже подружился с вождем одного из местных племен. И вот как, по словам Муравьева, проходит танзанское сафари:

«Иногда гепарды запрыгивают на капот джипов, потому что им оттуда очень хорошо смотреть, где находится газель Томсона — это их любимая добыча. Иногда львы запрыгивают на капот, но по другой причине. Им очень нравится вот эта раскаленная поверхность металлического капота. Они ложатся там, не скажу, что мурлычут, как кошки, но удовольствие получают, это просто видно. Есть мнение, что пока человек внутри джипа, то животное не может его идентифицировать как человека, но как только вы из джипа выходите, то моментально становитесь дичью».

Сезон в Танзании длится почти круглый год. Из минусов, как выражаются живущие на Занзибаре россияне, сервис там хромает. Что касается безопасности, то далеко от отеля все-таки советуют не отходить. Но в целом танзанийцев называют приветливыми и доброжелательными.

Кстати, рассказывают, что особенно эту приветливость ценят пожилые европейки. Примерно тысячу долларов на все время отпуска стоят эскорт-услуги местного мужчины. Его нанимают как помощника, который несет сумку, сопровождает в ресторане, с условием, что за него там платят. Но если понадобится, то может оказать и другие услуги, скажем так, личного характера. Считать ли это плюсом для российских туристок — наверное, личное дело каждой. Но в харассмент-скандалах и движении BLM Танзания пока не замечена.