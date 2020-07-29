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На каких условиях ОАЭ готовы принять туристов из России уже 1 августа 

TURIZM.RU 5 часов назад
На каких условиях ОАЭ готовы принять туристов из РФ
Фото: TURIZM.RU
Собственно, Эмират Дубай объявил об открытии границ для туристов 7 июля. И в список номер 1 Россия вошла. Вопрос оставался лишь за открытием авиасообщения между странами. И, между прочим, российские туроператоры анонсировали начало своих чартерных программ только на октябрь — в преддверии зимнего сезона.
Если сроки сдвинулись, и наших пустят в Эмираты 1 августа, лететь предстоит со стыковкой в Стамбуле.
ОАЭ, в силу своего сухого жаркого климата, менее других стран пострадали от коронавируса. Медики говорят, что здесь инфекции очень трудно распространяться воздушно-капельным путем.
Тем не менее, власти страны не стали пренебрегать правилами безопасности и ввели достаточно строгие правила как для туристов, так и для местного населения.
Естественно, основное внимание в Дубае уделяют соблюдению минимальной дистанции и санитарных норм на территории отелей и пляжей. Но не только.
На входах в отели установлены автоматические бесконтактные считыватели температуры тела. То есть, контроль будет происходить каждый раз, когда гости выходят из гостиницы на экскурсию или отправляются на пляж. Все данные поступают оператору на центральный пульт, чтобы отследить потенциально опасных постояльцев.
Зайти с улицы в отель имеют право только проживающие — ни одного лишнего человека обещают не пускать. Перед тем, как вам выдадут ключи от номера, придется заполнить декларацию о состоянии здоровья.
Существующее требование носить на территории гостиницы защитные маски, похоже, отменят.
А вот бары, массажные салоны, СПА-центры и все вечерне-ночные дискотеки, караоке и кальянные этим летом будут закрыты. Загрузка ресторанов составит не более 30%, но это никого не пугает. До этого отельеры настойчиво предлагали клиентам обслуживание в номерах и еду на вынос. Понятно, что лучше завтракать на открытой светлой террасе с видом на Персидский залив.
Выбирая отель, нужно обратить внимание на наличие у него собственного пляжа. Есть большая вероятность, что пляжи будут открыты только те, что при отелях. И то, исключительно для постояльцев.
Чтобы въехать в ОАЭ, россиянам необходимо выполнить ряд условий:
предоставить по прилету свежую справку об отсутствии коронавируса. Возраст документа не должен превышать 4 суток;
заполнить специальную анкету (ее выдадут бортпроводники еще в самолете), где подтвердить отсутствие симптомов заболевания;
установить на свой смартфон специальное приложение, чтобы в случае чего иметь оперативную связь с медицинскими учреждениями;
иметь действующую страховку, покрывающую риски, связанные с COVID-19 По прилету у каждого измерят температуру, и в случае малейших подозрений бесплатно протестируют на коронавирус. При положительном результате теста поместят в обсерватор. Оплачивает пребывание и процедуры в нем сам турист. Если, конечно, страхового полиса недостаточно.
Кстати, авиакомпания Emirates заявила, что оплатит лечение и 14-дневный карантин всем пассажирам, которые заразились COVID-19 после посадки на рейс.
«Эмирейтс» обещают покрыть расходы на лечение до 174 000 долларов США и карантин до 116 долларов в день в течение 14 дней. И это не зависит от класса обслуживания. Защита будет автоматически включена в стоимость билета. TURIZM.RU
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Новости путешествий , Emirates
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