Россиянам рассказали об опасности отдыха в Турции

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал об опасности на отдыхе в Турции. Его слова приводит Newinform.

Онищенко призвал россиян воздержаться от поездок в отпуск в Турцию в настоящее время.

«Там небезопасно, я это говорю с профессиональной точки зрения. В Турции серьезно не проверяют на наличие коронавируса, и обстановка внутри страны неблагоприятная», — сказал он.

Также Онищенко отметил, что ситуация может измениться в любой момент, и напомнил, как в марте россияне не могли вернуться на родину самостоятельно. «Зачем это нужно? Лучше побыть в России, тут сейчас спокойнее и безопаснее», — заключил он.