Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россиянам рассказали об опасности на отдыхе в Турции 

Lenta.ru 1 час назад
Россиянам рассказали об опасности отдыха в Турции
Фото: РИА Новости
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал об опасности на отдыхе в Турции. Его слова приводит Newinform.
Онищенко призвал россиян воздержаться от поездок в отпуск в Турцию в настоящее время.

«Там небезопасно, я это говорю с профессиональной точки зрения. В Турции серьезно не проверяют на наличие коронавируса, и обстановка внутри страны неблагоприятная», — сказал он.

Также Онищенко отметил, что ситуация может измениться в любой момент, и напомнил, как в марте россияне не могли вернуться на родину самостоятельно. «Зачем это нужно? Лучше побыть в России, тут сейчас спокойнее и безопаснее», — заключил он.
24 июля премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о возобновлении международного авиасообщения с августа. Странами, с которыми Россия восстановит перелеты в первую очередь, оказались Великобритания (Лондон), Турция (с 1 августа Анкара и Стамбул, с 10 августа — Анталья, Бодрум и Даламан) и Танзания (остров Занзибар). Список будет постепенно расширяться с учетом эпидемиологической обстановки.
27 июля вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин предположил, что в ближайшее время для авиасообщения с Россией может быть открыт Тунис.
Видео дня. Волна сбила подростка с камня и уволокла в море
Последние новости
Курс рубля рухнул Курс рубля рухнул Кремль сообщил о здоровье Путина после новостей о коронавирусе у Лукашенко Кремль сообщил о здоровье Путина после новостей о коронавирусе у Лукашенко Лукашенко перенес коронавирус Лукашенко перенес коронавирус
Комментарии 3
Новости путешествий , Юрий Барзыкин , Геннадий Онищенко , Михаил Мишустин , Российский союз туриндустрии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«В обнимку с толчком»: ошибки отдыхающих в Крыму
«В обнимку с толчком»: ошибки отдыхающих в Крыму
Дагестанцев возмутили голые туристы
Дагестанцев возмутили голые туристы
«Разгильдяйство и пофигизм»: правда об отдыхе в Крыму
«Разгильдяйство и пофигизм»: правда об отдыхе в Крыму
Видео
Россиянам разъяснили новые правила въезда в Турцию
00:35
Россиянам разъяснили новые правила въезда в Турцию
Новости путешествий
Беспредел в Сочи: туристов требуют заплатить за тень
01:54
Беспредел в Сочи: туристов требуют заплатить за тень
Новости путешествий
Встреча дикого медведя с туристкой попала на видео
00:19
Встреча дикого медведя с туристкой попала на видео
Новости путешествий Другое
Крымские пляжи заполонили «дикие» туристы
02:11
Крымские пляжи заполонили «дикие» туристы
Новости путешествий
В российском туризме наметился резкий перекос
02:59
В российском туризме наметился резкий перекос
Новости путешествий
Стало известно, что ждет туристов в Турции в августе
11:42
Стало известно, что ждет туристов в Турции в августе
Новости путешествий
Уставшие без отпусков россияне рвутся в Турцию
03:56
Уставшие без отпусков россияне рвутся в Турцию
Новости путешествий
Отдыхающие на курорте россияне убежали от смерча
00:17
Отдыхающие на курорте россияне убежали от смерча
Новости путешествий
Маршруты, доводящие туристов до нервной дрожи
18:07
Маршруты, доводящие туристов до нервной дрожи
Новости путешествий
Симпатичные острова, где никто не хочет отдыхать
10:51
Симпатичные острова, где никто не хочет отдыхать
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение