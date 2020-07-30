Россиян предупредили о «заманивании» в Турцию 

Российских туристов предупредили о том, что турфирмы в настоящее время могут «заманивать» отдыхающих в Турцию и скрывать реальную обстановку с распространением коронавируса и условиями пребывания на курортах страны. Об этом пишет «Московский комсомолец».

В частности, в одном из турагентств журналистку издания заверили, что никакой информации о запретах, к примеру, в системе «шведский стол» или хаммамах и бассейнах, нет. «Не волнуйтесь, на деле нет почти никаких ограничений! Ну разве что шезлонги на пляже теперь подальше друг от друга стоят», — ответили в компании.

Также там заявили об отсутствии данных о помещении в обсерватор за счет отдыхающего (от 50 до 100 евро в сутки) в случае заражения и посоветовали оформлять расширенную медицинскую страховку на большую сумму.

«И поторопитесь, цены сейчас меняются очень быстро! И не в сторону удешевления, как вы понимаете!» — заключил собеседник газеты.

При этом еще одна представительница турфирмы заметила, что, несмотря на то что «народ дорвался», пока «прецедентов еще нет» и рано судить о тех или иных рисках для российских туристов в Турции.