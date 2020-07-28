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Названы самые лучшие рестораны в мире 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
Названы лучшие рестораны в мире
Фото: @auberge_du_vieux_puits
Крупнейший туристический сервис TripAdvisor составил рейтинг лучших ресторанов мира на основе отзывов и впечатлений путешественников. Результаты голосования Travellers' Choice Awards («Выбор туристов») публикует Daily Mail.
Отмечается, что всего в рейтинг попали 25 ресторанов. Так, на первом месте оказалось французское заведение Auberge Du Vieux Puits, а на втором — La Ville Blanche, которое также находится во Франции. Тройку лидеров замкнул ресторан под названием Chila, расположенный в столице Аргентины Буэнос-Айресе.
По информации издания, четвертую строчку занял британский ресторан The Black Swan, а на пятую позицию встало заведение Leo, Колумбия. Помимо названных ресторанов, в список также включили места из таких стран, как Чили, Япония, Германия, Китай, Южная Африка, Испания, Нидерланды, Италия, Новая Зеландия, Израиль, США и Мексика.
В июне 2019 года два российских ресторана были признаны лучшими в мире. Ими стали White Rabbit и Twins Garden — они попали в список 50 лучших в мире The World’s Best Restaurants. При этом первое место занял Mirazur во французском Ментоне на Лазурном Берегу.
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