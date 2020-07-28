Полеты в Турцию из Внуково возобновятся в августе

Полеты в Турцию и Великобританию из московского "Внуково" возобновятся в августе, рейсы в Танзанию на данный момент не запланированы, сообщает аэропорт.

"Непосредственно из аэропорта "Внуково" сообщение будет восстановлено с пунктами назначения в Турции (Стамбул (оба аэропорта), Анкара, Анталья, Даламан, Бодрум) и в Великобритании (Лондон-Лутон). Рейсы в Танзанию на данный момент ни одним из авиаперевозчиков-партнеров не запланированы", — говорится в сообщении.

Рейсы в Турцию будут выполнять следующие авиаперевозчики: "Победа", Turkish Airlines, Azur Air, iFly. Рейсы в Великобританию будут осуществляться авиакомпанией Wizz Air UK.

"В среднем, по всем направлениям запланировано выполнение около (80-ти полетных секторов) 40 разворотных рейсов в сутки", — отмечает аэропорт.