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Полеты в Турцию и Великобританию из Внуково возобновятся в августе 

РИА Новости и ещё 3 2 часа назад
Полеты в Турцию из Внуково возобновятся в августе
Фото: РИА Новости
Полеты в Турцию и Великобританию из московского "Внуково" возобновятся в августе, рейсы в Танзанию на данный момент не запланированы, сообщает аэропорт.
"Непосредственно из аэропорта "Внуково" сообщение будет восстановлено с пунктами назначения в Турции (Стамбул (оба аэропорта), Анкара, Анталья, Даламан, Бодрум) и в Великобритании (Лондон-Лутон). Рейсы в Танзанию на данный момент ни одним из авиаперевозчиков-партнеров не запланированы", — говорится в сообщении.
Рейсы в Турцию будут выполнять следующие авиаперевозчики: "Победа", Turkish Airlines, Azur Air, iFly. Рейсы в Великобританию будут осуществляться авиакомпанией Wizz Air UK.
"В среднем, по всем направлениям запланировано выполнение около (80-ти полетных секторов) 40 разворотных рейсов в сутки", — отмечает аэропорт.
В пятницу, 24 июля, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Россия с 1 августа возобновит авиасообщение с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией.
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Новости путешествий , Татьяна Голикова , Международный аэропорт Внуково
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