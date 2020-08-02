Как получить британскую визу

Ежегодно в Великобританию приезжают около 30 миллионов иностранных туристов из разных стран, в том числе из России. Но чтобы попасть туда, необходима виза. «Рамблер» расскажет, как же ее получить самостоятельно.
Пошаговый инструктаж получения британской визы:
1. Перейдите на сайт миграционной службы Великобритании;
2. Укажите страну, где вы будете подавать документы на визу;
3. Ответьте на вопрос «Можете ли вы посетить визовый центр страны вашей национальности для подачи документов?». Если же вы проживаете в другой стране, выбрать страну, где находится визовый центр Великобритании;
4. Указать почту и придумывать пароль для своей учетной записи;
5. Перейдите по ссылке, которая придет на вашу почту, по которой вы в дальнейшем сможете также восстановить доступ к своему заявлению.
6. Заполните анкету, вписав личные данные:
- сколько вы проживаете по указанному адресу, а также являетесь ли вы собственником жилья, арендуйте его или какой-то другой вариант,
- ваш пол и семейное положение,
- гражданство,
- дату рождения,
- страну и место рождения,
- данные по загранпаспорту, в который вы хотите получить визу,
- все загранпаспорта, которые у вас есть или были кроме ранее указанного,
- данные национального паспорта, подтверждающие вашу личность,
- место работы и данные работодателя,
- дополнительные доходы или сбережения.
7. Укажите цель вашей поездки и максимально детально опишите, чем вы планируете заниматься во время поездки в Великобританию;
На этом заполнение анкеты завершено. После подтверждения введенных данных система предоставит вам минимальный список документов, которые вам нужно будет взять с собой в визовый центр.
8. Оплатите визовый сбор;
9. Распечатайте заявление;
10. Зарегистрируйте профиль на сайте визового центра, чтобы отслеживать статус вашего дела;
11. В назначенный день придите в визовый центр для подачи документов.