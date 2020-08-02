Как получить британскую визу

Ежегодно в Великобританию приезжают около 30 миллионов иностранных туристов из разных стран, в том числе из России. Но чтобы попасть туда, необходима виза. «Рамблер» расскажет, как же ее получить самостоятельно.

Пошаговый инструктаж получения британской визы:

1. Перейдите на сайт миграционной службы Великобритании;

2. Укажите страну, где вы будете подавать документы на визу;

3. Ответьте на вопрос «Можете ли вы посетить визовый центр страны вашей национальности для подачи документов?». Если же вы проживаете в другой стране, выбрать страну, где находится визовый центр Великобритании;

4. Указать почту и придумывать пароль для своей учетной записи;

5. Перейдите по ссылке, которая придет на вашу почту, по которой вы в дальнейшем сможете также восстановить доступ к своему заявлению.

сколько вы проживаете по указанному адресу, а также являетесь ли вы собственником жилья, арендуйте его или какой-то другой вариант,

ваш пол и семейное положение,

гражданство,

дату рождения,

страну и место рождения,

данные по загранпаспорту, в который вы хотите получить визу,

все загранпаспорта, которые у вас есть или были кроме ранее указанного,

данные национального паспорта, подтверждающие вашу личность,

место работы и данные работодателя,

дополнительные доходы или сбережения. 6. Заполните анкету, вписав личные данные:

7. Укажите цель вашей поездки и максимально детально опишите, чем вы планируете заниматься во время поездки в Великобританию;

На этом заполнение анкеты завершено. После подтверждения введенных данных система предоставит вам минимальный список документов, которые вам нужно будет взять с собой в визовый центр.

8. Оплатите визовый сбор;

9. Распечатайте заявление;

10. Зарегистрируйте профиль на сайте визового центра, чтобы отслеживать статус вашего дела;

11. В назначенный день придите в визовый центр для подачи документов.