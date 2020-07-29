Названо условие возврата денег за туры по России

Ростуризме назвали главное условие получения кэшбека за туры по России. Вернуть часть потраченных средств можно только при покупке путевки через интернет и оплате картой «Мир», говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, путешествие можно оплатить «только на странице туроператора или гостиницы в интернете».

«Наличная оплата или оплата через банковский терминал в офисах туркомпаний или гостиниц в рамках данной программы невозможны», — подчеркнули в Ростуризме, отметив, что кэшбек можно получить только за туры до 20 декабря.

22 июля премьер-министр России Михаил Мишустин объявил, что правительство вернет россиянам часть денег, потраченных на отпуск внутри страны. Согласно условиям программы, туристы смогут получить от пяти до 15 тысяч рублей за поездки в регионы страны протяженностью более пяти дней и стоимостью свыше 25 тысяч рублей. Средства будут возвращены на карту «Мир» в течение пяти дней.

Отмечается, что в первый список участвующих в программе направлений не войдут Краснодарский и Ставропольский край, Крым, Республика Алтай, Алтайский край, Москва и Санкт-Петербург. Однако туристы могут получить кэшбек, отправившись в данные субъекты «вне высокого летнего сезона» — с 1 октября по 20 декабря 2020 года.