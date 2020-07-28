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СМИ гадают, с кем Россия откроет авиасообщение. Есть несколько вариантов 

Национальная Служба Новостей и ещё 2 1 час назад
СМИ гадают, с кем Россия откроет авиасообщение. Есть несколько вариантов
Фото: Национальная Служба Новостей
Билеты на уже объявленные к открытию направления стремительно дорожают. Сообщения о возможности скорого возобновления авиасообщения России еще с двумя странами опубликовали сразу несколько СМИ. Единство мнений существует только относительно одного из пунктов назначения — это Мальдивы. По поводу второго версии разнятся: по одним данным, разрешат полеты в Объединенные Арабские Эмираты, по другим — Южную Корею. Обсуждаются также перспективы возобновления полетов в Венгрию. Некоторые страны, как, например, ОАЭ, были готовы открыть границы для россиян еще две недели назад, однако в первый пул стран, с которыми сообщение возобновится с 1 августа, они не попали. Несмотря на соответствие принципу взаимности и эпидемиологической ситуации: в тех же Эмиратах за все время пандемии коронавирусом заболели менее 60 тысяч человек на 10 миллионов населения. Первыми, с кем Россия возобновит авиасообщение уже в эту субботу, стали Великобритания, Турция и Танзания. Первую декаду августа полеты будут выполняться только в эти государства из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. А уже с 10 августа Россия возобновит рейсы в аэропорты турецких курортов — Анталью, Бодрум и Даламан. Известия о грядущем открытии международного авиасообщения, пусть и частичном, так вдохновили россиян, не оставлявших надежды на отдых за рубежом, что они обеспечили взрывной рост спроса, который незамедлительно повлек за собой рост цен, во всяком случае на авиабилеты. Так, места на рейсы из Москвы и Петербурга в турецкую Анталью подорожали почти вдвое по сравнению с прошлым годом, следует из данных одного из сервисов поиска билетов. Рейсы Москва-Анталья вышли на первое место по популярности среди всех зарубежных направлений, обеспечив 12% всех продаж сегмента. Стоимость билета туда-обратно по сравнению с предыдущим годом выросла на 42%, до почти 25 тысяч рублей. Билеты из Петербурга в Анталью подорожали на 61%, с 22,5 до 36,3 тысяч рублей. Долгосрочных планов туристы пока не строят, заметили собеседники «Интерфакса» в поисковом сервисе. По их данным, почти 95% билетов в Турцию куплены на август. Отдых на сентябрь запланировали всего 5%.
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Новости путешествий , Интерфакс
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