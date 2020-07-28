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Названы самые дешевые морские курорты в августе 

Елизавета Назарова 4 часа назад
Определены самые дешевые приморские курорты на август. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Сообщается, что в начале августа дешевле всего отдыхать на отечественных курортах. Так, самыми дешевыми направлениями стали Тарханкут, Балтийск, Вардане, Анапа и Геленджик. Заплатить за отдых на российском юге придется 24,5–31,5 тысячи рублей за двоих с авиаперелетом, проживанием и питанием
Кроме того, по сравнению с июлем подешевел отдых на Байкале, минимальная цена которого составила 46,2 тысячи рублей. Цены на туры в Хакасию и Алтай остались стабильными. — от 41,1 и 32,6 тысячи рублей соответственно.
Поездки на зарубежные курорты будут сильно. дороже. Так, самый дешевый тур в Стамбул стоит 57 тысяч рублей, Аланью — 61,9 тысячи рублей и Танзанию — 156,5 тысячи рублей. Цены указаны на двоих туристов.
Ранее "Рамблер" сообщал, что россиянам разъяснили правила въезда в открывшиеся страны.
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