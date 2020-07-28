Определен самый дешевый отдых на море в августе

Российские курорты лидируют по ценовой доступности отдыха на море для отечественных туристов в начале августа текущего года. О самых дешевых турах говорится в результатах мониторинга аналитической службы Ассоциации туроператоров России , опубликованных на портале организации.

Так, минимальная стоимость недельного тура на юг России в период с 1 по 7 августа держится на уровне 24,5–31,5 тысячи рублей на двоих с включенным авиаперелетом, проживанием и питанием. В частности, речь идет об отдыхе на крымском мысе Тарханкут, в Балтийске Калининградской области, микрорайоне Сочи Вардане, Анапе и Геленджике.

Кроме того, более доступными по минимальной цене, по сравнению с концом июля, стали цены на поездки на Байкал — от 46,2 тысячи рублей. При этом стоимость туров на Алтай и в Хакасию стабильны — от 32,6 и 41,1 тысячи рублей соответственно.

В то же время отдых на зарубежных курортах обойдется россиянам дороже — самая дешевая поездка, к примеру, в Стамбул будет стоить как минимум 57 тысяч рублей, Аланью — 61,9 тысячи рублей, а в Танзанию — 156,5 тысячи рублей на двоих.

24 июля российский эксперт предсказал высокие цены на авиабилеты после возобновления международного авиасообщения 1 августа. По его мнению, вероятнее всего, в августе цены на авиабилеты подскочат из-за высокого спроса.