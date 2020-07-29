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Эксперты рассказали, как туристы выбирают отдых в Турции и России 

РИА Новости и ещё 14 6 часов назад
Возобновление авиасообщения с Турцией не скажется на числе туристов на курортах юга России, так как за границу едут те, кто изначально не собирался в Крым или Краснодарский край, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в пятницу проинформировала, что Россия с 1 августа возобновит авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. При этом по Турции принято сразу два решения. С 1 августа возобновляется авиационное сообщение в такие города, как Анкара и Стамбул, и начиная с 10 августа — в курортные Анталью, Бодрум и Даламан.
"Из перечисленных направлений только Турция может относительно конкурировать с черноморским побережьем. Да и то, в предыдущие годы и в этом году число выбирающих черноморское побережье всегда было больше тех, кто отправлялся в Турцию", — сказала Ломидзе в интервью радиостанции "Говорит Москва".
"Мы не видим оттока туристов от наших курортов. Турцию выбрали те, кто до сих пор не приняли никакого решения и не планировали отдыхать на наших курортах", — прокомментировала ситуацию она.
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Новости путешествий , Видео , Российские туроператоры , Татьяна Голикова , Майя Ломидзе , Ассоциация туроператоров России , Радиостанция "Говорит Москва"
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