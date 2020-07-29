Названы готовые принять россиян европейские страны 

Хорватия и Мальта выразили готовность принимать российских туристов в августе на фоне пандемии коронавируса. Об этом в среду, 29 июля, сообщил источник «Вестника АТОР» в одной из европейских дипмиссий.

По его данным, эти страны оказались единственными, кто высказал намерение в ближайшее время открыть границы для россиян. Остальные государства решили воздержаться от приема туристов из-за сохраняющейся высокой статистики новых выявленных случаев коронавируса в России.

28 июля стало известно, что Евросоюз снова не планирует включать Россию в перечень государств, с которыми будут открыты границы во время пандемии коронавируса. Предполагается, что обновленный «белый список» стран, для граждан которых могут быть сняты ограничения на въезд в Европу, будет опубликован в ближайшие несколько дней. Следующий его пересмотр состоится только в середине августа.

Прежняя версия документа была обнародована Евросоюзом 16 июля. Тогда в документ вошли Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай и Китай при условии подтверждения взаимности.

Как уточняется на сайте Совета Европы , главным критерием для попадания в список является ситуация с количеством новых заражений COVID-19, которая должна быть аналогична или лучше, чем в ЕС.