Стало известно о нежелании Европы допускать российских туристов — Евросоюз снова не планирует включать Россию в список государств, с которыми на фоне пандемии коронавируса будут открыты границы. Об этом во вторник, 28 июля, ТАСС сообщил источник в делегации одной из стран Евросоюза в Совете ЕС

«Нет, Россия в этот список пока не будет включаться. К сожалению, статистика говорит, что пока рано», — заявил собеседник агентства.

Предполагается, что обновленный «белый список» стран, для граждан которых могут быть сняты ограничения на въезд, будет опубликован Брюсселем уже в ближайшие несколько дней. Следующий его пересмотр состоится только в середине августа.

Прежняя версия указанного документа была опубликована Евросоюзом 16 июля. Среди них оказались те же государства, что и в предыдущий раз, за исключением Сербии и Черногории. Таким образом, в новый список вошли Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай и Китай при условии подтверждения взаимности.

Известно, что основной критерий для попадания в такой список, как уточняется на сайте Совета Европы, — ситуация с количеством новых заражений коронавирусной инфекцией, которая должна быть аналогична или лучше, чем в ЕС. К гражданам «безопасных» стран выдвигаются абстрактные требования о соблюдении мер профилактики.