Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стало известно о нежелании Европы открывать границы для россиян 

Lenta.ru 2 часа назад
Стало известно о нежелании Европы допускать российских туристов — Евросоюз снова не планирует включать Россию в список государств, с которыми на фоне пандемии коронавируса будут открыты границы. Об этом во вторник, 28 июля, ТАСС сообщил источник в делегации одной из стран Евросоюза в Совете ЕС.

«Нет, Россия в этот список пока не будет включаться. К сожалению, статистика говорит, что пока рано», — заявил собеседник агентства.

Предполагается, что обновленный «белый список» стран, для граждан которых могут быть сняты ограничения на въезд, будет опубликован Брюсселем уже в ближайшие несколько дней. Следующий его пересмотр состоится только в середине августа.
Прежняя версия указанного документа была опубликована Евросоюзом 16 июля. Среди них оказались те же государства, что и в предыдущий раз, за исключением Сербии и Черногории. Таким образом, в новый список вошли Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай и Китай при условии подтверждения взаимности.
Известно, что основной критерий для попадания в такой список, как уточняется на сайте Совета Европы, — ситуация с количеством новых заражений коронавирусной инфекцией, которая должна быть аналогична или лучше, чем в ЕС. К гражданам «безопасных» стран выдвигаются абстрактные требования о соблюдении мер профилактики.
Последние новости
Россиян наградят за работу над голосованием по Конституции Россиян наградят за работу над голосованием по Конституции Российские банки потеряли вкладов на сотни миллионов долларов Российские банки потеряли вкладов на сотни миллионов долларов Стало известно о нежелании Европы открывать границы для россиян Стало известно о нежелании Европы открывать границы для россиян
Комментарии 1
Новости путешествий , Видео , ЕС , Совет Европы , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Крымчане живут еще в 90-х»
«Крымчане живут еще в 90-х»
Названа идеальная страна для отдыха
Названа идеальная страна для отдыха
Россиян призвали отказаться от отдыха в Турции
Россиян призвали отказаться от отдыха в Турции
Видео
Россиянам разъяснили новые правила въезда в Турцию
00:35
Россиянам разъяснили новые правила въезда в Турцию
Новости путешествий
Беспредел в Сочи: туристов требуют заплатить за тень
01:54
Беспредел в Сочи: туристов требуют заплатить за тень
Новости путешествий
Встреча дикого медведя с туристкой попала на видео
00:19
Встреча дикого медведя с туристкой попала на видео
Новости путешествий Другое
В российском туризме наметился резкий перекос
02:59
В российском туризме наметился резкий перекос
Новости путешествий
Стало известно, что ждет туристов в Турции в августе
11:42
Стало известно, что ждет туристов в Турции в августе
Новости путешествий
Уставшие без отпусков россияне рвутся в Турцию
03:56
Уставшие без отпусков россияне рвутся в Турцию
Новости путешествий
Отдыхающие на курорте россияне убежали от смерча
00:17
Отдыхающие на курорте россияне убежали от смерча
Новости путешествий
Маршруты, доводящие туристов до нервной дрожи
18:07
Маршруты, доводящие туристов до нервной дрожи
Новости путешествий
Симпатичные острова, где никто не хочет отдыхать
10:51
Симпатичные острова, где никто не хочет отдыхать
Новости путешествий
Названы самые вежливые российские города
04:09
Названы самые вежливые российские города
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение