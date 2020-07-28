Россиянам дали советы для секса в походных условиях

Соответствующие рекомендации инструктора по пешему туризму Ирины Рыжовой опубликованы в блоге «Спорт-Марафон».

По ее мнению, в первую очередь путешественникам следует позаботиться о гигиене и запастись мылом, полотенцами, водой и влажными салфетками, а также постараться расположить палатку поближе к водоему, в котором можно искупаться.

Вдобавок для организации комфортных условий тент необходимо расположить на максимально ровной поверхности, без уклона, а также камней на земле, корней деревьев и гнезд насекомых.

«Если на ночевке вы не одни, а в окружении палаток других туристов, то постарайтесь разбить свой лагерь подальше от всех, чтобы не смущать людей», — советует Рыжова.

Помимо прочего стоит уделить внимание размеру палатки, — в частности, ее высоте, — защите от ветра, условиям вентиляции, а также наличию в ней тамбура и карманов. Наконец, участники похода могут заранее приобрести двухместные спальные мешки или идентичные модели с молниями с разных сторон, из которых можно сделать спарку.

10 февраля российские туристы назвали самые сексуальные города мира. Так, в лидеры вырвалась столица фестивалей — бразильский город Рио-де-Жанейро, на втором месте в рейтинге оказался Амстердам, известный кварталом красных фонарей, а третью строчку заняла тайская Паттайя, которую туристы назвали мировой столицей секс-туризма.