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В Сочи предложили штрафовать туристок в бикини 

Lenta.ru 4 часа назад
В Сочи предложили штрафовать туристок в бикини
Фото: Lenta.ru
Жители Сочи предложили штрафовать туристов, разгуливающих по городу в купальниках. Об этом в понедельник, 27 июля, сообщает «Комсомольская правда».
Как отмечает издание, горожане разместили в социальных сетях фотографии девушек в бикини на улицах Сочи и призвали привлекать их к ответственности за «нарушение этических норм». Авторов постов поддержали другие пользователи, в том числе, сотрудники кафе и ресторанов, куда приходят не переодевающиеся после пляжа туристы.

«Совсем стыд потеряли. После их мокрых купальников другим гостям будет неприятно садиться в нашем кафе»,

— пожаловался администратор одного из заведений на сочинской набережной Арсен Авагемян.
Сотрудники рынков, по которым «дефилируют дамы в купальниках корзинками фруктов», также заявили, что их смущает «бесстыдство» туристок, нарушающих правила поведения в общественных местах.
Адвокат правозащитной организации «Зона Права» Александр Попков в беседе с журналистами отметил, что «самые вопиющие случаи», связанные с грубым пренебрежением к обществу, теоретически могут подпадать под статьи КоАП РФ, например, мелкое хулиганство.
«Но проблема скорее лежит не в правоприменительной, а в этической плоскости, в вопросах воспитания и морали», — отметил адвокат, пояснив, что наказать туристов за хождение в купальниках по городу сочинцам, скорее всего, не удастся.
Ранее сообщалось, что в одном из районов Дагестана ввели дресс-код для приезжих. Местные жители призвали туристов не надевать на отдыхе шорты, короткие платья и купальники.
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Новости путешествий , Александр Попков , Комсомольская правда
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