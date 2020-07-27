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Стало известно о разорении отеля Софии Ротару в Крыму 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
Стало известно о разорении отеля Ротару в Крыму
Фото: Lenta.ru
Принадлежащей певице Софии Ротару мини-отель в Ялте, предположительно, оказался на грани разорения из-за пандемии коронавируса. Гостиница Villa Sofia не открылась после снятия ограничений, связанных с распространением COVID-19. Об этом сообщает Super.ru.
По информации издания, ворота люксовой гостиницы, рассчитанной на 12 номеров, перемотаны проволокой, с территории ресторана при отеле вывезена мебель, все окна здания закрыты шторами. По официальной версии, объект закрыли на реновацию. При этом в последний раз владельцев гостиницы — Софию Ротару и ее родственников — видели у Villa Sofia более года назад.
Как отмечает Super.ru, Ротару стало сложно управлять отелем после вхождения Крыма в состав России, так как сама певица имеет украинское гражданство. Кроме того, постояльцы гостиницы жаловались на плохое обслуживание при достаточно высоких расценках (20-45 тысяч рублей за ночь).
По мнению аналитиков, возобновление активности на рынке гостиничной недвижимости России начнется достаточно скоро — во второй половине 2020-го, но для полного восстановления отрасли от последствий пандемии коронавируса понадобится от трех до пяти лет.
В июне стало известно, что Ротару потеряла десятки миллионов рублей из-за невозможности давать концерты на территории России. По словам директора артистки Сергея Лаврова, из-за пандемии коронавируса и закрытия границ убыток Ротару составил около 42 миллионов рублей. Находящаяся в Киеве певица получает предложения выступить на корпоративах в России, но не имеет возможности покинуть Украину.
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Новости путешествий , София Ротару , Super.ru
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