Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почему в самолетах есть пепельницы, но курить запрещено 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Зачем в самолетах пепельницы
Фото: depositphotos.com
Все вы неоднократно замечали, что в дверцу туалета в самолете вмонтированы пепельницы. Но зачем они нужны, если курить на борту строго-настрого запрещено. «Рамблер» откроет причины этого загадочного явления.
Оказалось, что несмотря на установленные правила, все-таки находятся те, кто их нарушает. Особенно, это касается тех пассажиров, которые летят в Азию и Америку, так как полет занимает много времени.
Некоторые люди просто не могут обойтись без сигареты — они не в силах контролировать свое желание. При этом заядлые курильщики готовы отдать любую сумму денег, чтобы насладиться табаком.
Поэтому в дверцах установлены пепельницы, чтобы курильщик не бросил окурок в мусорный бак с бумагой. Это вынужденная мера, обеспечивающая пожарную безопасность во время полетов.

«Курить во время полетов строго запрещается. Но если уж кто-то решит нарушить правила, у него должна быть возможность полноценно потушить окурок, чтобы не подвергать риску жизнь других пассажиров»,

— прокомментировал ситуацию представитель авиакомпании British Airways.
Представители различных авиакомпаний всегда приносят извинения курильщикам за доставленные неудобства. Но стоит помнить, что главной задачей современных авиакомпаний является обеспечение безопасности во время полетов,
Видео дня. Уставшие без отпусков россияне рвутся в Турцию
Комментарии 1
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Разгильдяйство и пофигизм»: правда об отдыхе в Крыму
«Разгильдяйство и пофигизм»: правда об отдыхе в Крыму
Как найти скрытую камеру в съемном жилье
Как найти скрытую камеру в съемном жилье
Курортные ужасы: россияне рассказали о своем опыте
Курортные ужасы: россияне рассказали о своем опыте
Видео
Беспредел в Сочи: туристов требуют заплатить за тень
01:54
Беспредел в Сочи: туристов требуют заплатить за тень
Новости путешествий
Встреча дикого медведя с туристкой попала на видео
00:19
Встреча дикого медведя с туристкой попала на видео
Новости путешествий Другое
В российском туризме наметился резкий перекос
02:59
В российском туризме наметился резкий перекос
Новости путешествий
Уставшие без отпусков россияне рвутся в Турцию
03:56
Уставшие без отпусков россияне рвутся в Турцию
Новости путешествий
Отдыхающие на курорте россияне убежали от смерча
00:17
Отдыхающие на курорте россияне убежали от смерча
Новости путешествий
Маршруты, доводящие туристов до нервной дрожи
18:07
Маршруты, доводящие туристов до нервной дрожи
Новости путешествий
Симпатичные острова, где никто не хочет отдыхать
10:51
Симпатичные острова, где никто не хочет отдыхать
Новости путешествий
Названы самые вежливые российские города
04:09
Названы самые вежливые российские города
Новости путешествий
Стало известно, когда в Турцию полетят чартеры
00:19
Стало известно, когда в Турцию полетят чартеры
Новости путешествий
Туристка-китаянка раскрыла правду о России
04:38
Туристка-китаянка раскрыла правду о России
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение