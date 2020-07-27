Зачем в самолетах пепельницы

Все вы неоднократно замечали, что в дверцу туалета в самолете вмонтированы пепельницы. Но зачем они нужны, если курить на борту строго-настрого запрещено. «Рамблер» откроет причины этого загадочного явления.

Оказалось, что несмотря на установленные правила, все-таки находятся те, кто их нарушает. Особенно, это касается тех пассажиров, которые летят в Азию и Америку, так как полет занимает много времени.

Некоторые люди просто не могут обойтись без сигареты — они не в силах контролировать свое желание. При этом заядлые курильщики готовы отдать любую сумму денег, чтобы насладиться табаком.

Поэтому в дверцах установлены пепельницы, чтобы курильщик не бросил окурок в мусорный бак с бумагой. Это вынужденная мера, обеспечивающая пожарную безопасность во время полетов.

«Курить во время полетов строго запрещается. Но если уж кто-то решит нарушить правила, у него должна быть возможность полноценно потушить окурок, чтобы не подвергать риску жизнь других пассажиров»,

— прокомментировал ситуацию представитель авиакомпании British Airways.

Представители различных авиакомпаний всегда приносят извинения курильщикам за доставленные неудобства. Но стоит помнить, что главной задачей современных авиакомпаний является обеспечение безопасности во время полетов,