В курортном регионе РФ выросла заболеваемость

В Краснодарском крае за последние две недели выросла заболеваемость коронавирусом. Число новых случаев COVID-19 увеличилось в 1,5 раза. Об этом свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.
Рост заболеваемости коронавирусом в курортном регионе начался 14 июля. Тогда число новых случаев COVID-19 за сутки составляло 62 человека. К 27 июля этот показатель вырос до 96.
Известно, что в Сочи специалисты проводят дезинфекцию улиц, пляжей, автобусных остановок и других объектов. В общественных местах мониторинговые группы, добровольцы и казаки проверяют соблюдение мер безопасности.
Всего в Краснодарском крае зарегистрировано 7880 случаев коронавируса.
Ранее "Рамблер" сообщал, что толпы туристов на пляжах Сочи попали на видео.