В курортном регионе РФ выросла заболеваемость

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В Краснодарском крае за последние две недели выросла заболеваемость коронавирусом. Число новых случаев COVID-19 увеличилось в 1,5 раза. Об этом свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.

Рост заболеваемости коронавирусом в курортном регионе начался 14 июля. Тогда число новых случаев COVID-19 за сутки составляло 62 человека. К 27 июля этот показатель вырос до 96.

Известно, что в Сочи специалисты проводят дезинфекцию улиц, пляжей, автобусных остановок и других объектов. В общественных местах мониторинговые группы, добровольцы и казаки проверяют соблюдение мер безопасности.

Всего в Краснодарском крае зарегистрировано 7880 случаев коронавируса.