Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Необычные места в Стамбуле, где практически нет туристов 

Анастасия Иванова 5 часов назад
Необычные места в Стамбуле, где нет туристов
Фото: depositphotos.com
Крупнейший город Турции Стамбул наполнен грандиозными достопримечательностями, на которые съезжаются посмотреть люди со всего света. Дворцовый комплекс Османской эпохи Топкапы, легендарная Голубая мечеть и музей Святой Софии ежегодно встречают сотни тысяч туристов. Но в этой статье «Рамблер» расскажет о менее известных, но не менее интересных местах Стамбула.

Кладбище Ашиян

Это кладбище признано самым красивым в городе. Оно расположено на горном хребте между крепостью Румелихисар и районом Бебек. С его территории открывается шикарный вид на Босфор и развалины форта. Именно здесь похоронен поэт Орхан Вели, на могиле которого любой желающий может оставить записку.

Парк «Мачка» в Нишанташи

Отличительной особенностью этого парка является огромное количество котов и кошек. Сотни гладкошерстных и пушистых бродят едят и играют в своем пристанище. Они привыкли к людям и активно с ними взаимодействуют.

Цистерна

Самой популярной цистерной в Стамбуле считается музей Базилика, расположенный напротив собора Святой Софии. Но недалеко от нее находится другая, более интересная, спуститься в которую можно абсолютно бесплатно. Она представляет собой своего рода галерею, в которой выставлены работы малоизвестных художников.
Комментарии
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа идеальная страна для отдыха
Названа идеальная страна для отдыха
Отель Софии Ротару в Крыму разорился
Отель Софии Ротару в Крыму разорился
Как найти скрытую камеру в съемном жилье
Как найти скрытую камеру в съемном жилье
Видео
Беспредел в Сочи: туристов требуют заплатить за тень
01:54
Беспредел в Сочи: туристов требуют заплатить за тень
Новости путешествий
Встреча дикого медведя с туристкой попала на видео
00:19
Встреча дикого медведя с туристкой попала на видео
Новости путешествий Другое
В российском туризме наметился резкий перекос
02:59
В российском туризме наметился резкий перекос
Новости путешествий
Уставшие без отпусков россияне рвутся в Турцию
03:56
Уставшие без отпусков россияне рвутся в Турцию
Новости путешествий
Отдыхающие на курорте россияне убежали от смерча
00:17
Отдыхающие на курорте россияне убежали от смерча
Новости путешествий
Маршруты, доводящие туристов до нервной дрожи
18:07
Маршруты, доводящие туристов до нервной дрожи
Новости путешествий
Симпатичные острова, где никто не хочет отдыхать
10:51
Симпатичные острова, где никто не хочет отдыхать
Новости путешествий
Названы самые вежливые российские города
04:09
Названы самые вежливые российские города
Новости путешествий
Стало известно, когда в Турцию полетят чартеры
00:19
Стало известно, когда в Турцию полетят чартеры
Новости путешествий
Туристка-китаянка раскрыла правду о России
04:38
Туристка-китаянка раскрыла правду о России
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение