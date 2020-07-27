Необычные места в Стамбуле, где нет туристов

Крупнейший город Турции Стамбул наполнен грандиозными достопримечательностями, на которые съезжаются посмотреть люди со всего света. Дворцовый комплекс Османской эпохи Топкапы, легендарная Голубая мечеть и музей Святой Софии ежегодно встречают сотни тысяч туристов. Но в этой статье «Рамблер» расскажет о менее известных, но не менее интересных местах Стамбула.

Кладбище Ашиян

Это кладбище признано самым красивым в городе. Оно расположено на горном хребте между крепостью Румелихисар и районом Бебек. С его территории открывается шикарный вид на Босфор и развалины форта. Именно здесь похоронен поэт Орхан Вели, на могиле которого любой желающий может оставить записку.

Парк «Мачка» в Нишанташи

Отличительной особенностью этого парка является огромное количество котов и кошек. Сотни гладкошерстных и пушистых бродят едят и играют в своем пристанище. Они привыкли к людям и активно с ними взаимодействуют.

Цистерна

Самой популярной цистерной в Стамбуле считается музей Базилика, расположенный напротив собора Святой Софии. Но недалеко от нее находится другая, более интересная, спуститься в которую можно абсолютно бесплатно. Она представляет собой своего рода галерею, в которой выставлены работы малоизвестных художников.