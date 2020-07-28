Россиянам разъяснили новые правила въезда в Турцию

Ассоциация туроператоров России (АТОР) опубликовала требования к российским туристам при въезде в Турцию, Великобританию и Танзанию, с которыми Россия возобновляет авиасообщение с 1 августа. Самые строгие правила установила Британия: туристам из РФ по прибытии придется отправиться на двухнедельную самоизоляцию, уведомив власти о месте пребывания на карантине. За нарушение можно лишиться права повторного въезда в страну. АТОР рекомендует при поездке в любую из трех стран оформлять страховку с включенным в покрытие лечением COVID-19.

Турция

С 1 августа начнутся регулярные и чартерные полеты в Стамбул и Анкару, с 10 августа — в Анталью, Бодрум и Даламан. Российским туристам не нужна виза и справка об отсутствии коронавируса, но во время полета пассажиры должны будут сообщить о наличии или отсутствии симптомов COVID-19 в специальной анкете. Она также включает личные данные, номер кресла, адрес пребывания в Турции, данные для связи.

В терминале аэропорта до прохождения паспортного контроля у каждого пассажира измерят температуру. При выявлении людей с повышенной температурой или другими подозрительными симптомами пассажиру может быть предложен бесплатный ПЦР-тест на коронавирус. Пассажиры с подозрительными симптомами COVID-19 будут помещены в карантин, в случае положительного теста на коронавирус с симптомами заболевания — в госпиталь для обследования и лечения.

Информацию о лицах, контактировавших с больным во время рейса, передадут в Управление здравоохранения Турции. Контактными лицами считаются пассажиры, сидевших на двух креслах спереди, сзади и по бокам от кресла заболевшего, а если больной сидел у прохода — сидевшие по диагонали спереди и сзади от него. Если о заболевании пассажира станет известно после полета, контактировавших с ним в самолете установят по заполненным анкетам. Им придется отправиться на двухнедельную изоляцию.

Великобритания

Регулярные рейсы в страну, вероятнее всего, будет выполнять только "Аэрофлот" , отметили в АТОР. Россия не входит в список стран, гражданам которой по прибытии в Британию не нужно проходить карантин, поэтому для россиян обязательна двухнедельная изоляция. Справка об отсутствии коронавируса от нее не освобождает.

Сбор за многократные визы на срок до шести месяцев для туристических и деловых поездок составляет 95 фунтов стерлингов, то есть примерно 8,7 тысячи рублей. За 48 часов до прибытия россиянам нужно заполнить специальную онлайн-форму с указанием паспортных данных, цели и деталей поездки и места прохождения самоизоляции. Правительственные службы будут использовать эти данные, чтобы отследить выполнение туристом мер по самоизоляции.

По прибытии в Британию пассажир должен немедленно отправиться к месту самоизоляции — в маске и на общественном транспорте. В случае первичного нарушения карантина или незаполнения онлайн-формы до вылета штраф может составить 100 фунтов стерлингов и выше. При вторичном нарушении сумма увеличится, также путешественнику грозит запрет на последующий въезд в Великобританию.

Танзания

Полеты в Танзанию из России возможны только на архипелаг Занзибар. Вероятнее всего, на направление выйдут чартеры туроператоров, считает АТОР. Справка с отрицательным тестом на коронавирус туристам не нужна. Танзанийскую визу, которая выдается на 90 дней, можно оформить либо в аэропорту прилета за 50 евро, либо за один день и 60 евро в Москве.

По данным Роспотребнадзора, обязательных прививок для отдыха на Занзибаре не требуется. Для собственного спокойствия прививку от желтой лихорадки можно сделать в России не менее чем за 10 дней по поездки.

Иностранным пассажирам всех рейсов, которые следуют в Танзанию, предлагается заполнить на борту самолета специальную анкету (Health Surveillance Form), указав данные своих документов, название отеля, туристической компании, телефон для связи, наличие или отсутствие симптомов заболевания. Анкеты будут переданы представителям министерства здравоохранения Танзании в аэропорту.

По прибытии всем пассажирам измерят температуру. Если у туриста обнаружат повышенную температуру или другие симптомы COVID-19, ему предложат сдать экспресс-тест на коронавирус прямо в аэропорту. Если наличие инфекции подтвердится, туриста отправят в госпиталь.

Требования при возвращении в Россию

Для всех лиц, прибывающих на территорию РФ регулярными и чартерными воздушными рейсами из стран, с которыми возобновляется воздушное авиасообщение с 1 августа, отменена обязательная изоляция на 14 дней.

Российским гражданам, прибывающим из зарубежных стран, необходимо при регистрации на рейс, вылетающий в Россию, заполнить специальную форму на портале госуслуг (gosuslugi.ru) и в течение трех календарных дней загрузить в эту форму результаты тестирования на коронавирус. Тесты на антитела не подойдут — это должен быть ПЦР-тест, подчеркнули в АТОР.

Экспресс-тестирование можно пройти в аэропортах Шереметьево Внуково , а также в частных клиниках. В государственных поликлиниках Москвы тест будет готов в течение трех дней с момента сдачи, поэтому туроператоры рекомендуют делать платные экспресс-тесты.

На борту самолета нужно будет заполнить специальную анкету со своими данными и данными о симптомах на русском языке, которая затем будет передана в территориальный орган Роспотребнадзора по месту дальнейшего следования прибывших.

Если в составе семьи, прибывающей из Турции, Танзании или Великобритании, есть граждане с паспортами других государств, для них предусмотрены иные процедуры. В частности, они должны представить справку об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19. При этом сдать анализ нужно не раньше чем за три календарных дня до прибытия в Россию, то есть иностранному гражданину нужно будет делать его в Турции, Танзании или Великобритании.

При отсутствии такой справки тест необходимо пройти в РФ в течение трех календарных дней. Однако АТОР рекомендует иностранным гражданам сдавать тест за границей, так как в указаниях Роспотребнадзора есть уточнение, что, по решению авиакомпании, пассажиры могут не допускаться на борт самолета без справки об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19. На борту самолета иностранцам, как и россиянам, нужно будет заполнить специальную анкету с личными данными и данными о симптомах на английском или русском языках.