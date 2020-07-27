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Крымчане назвали самых раздражающих туристов 

Lenta.ru и ещё 1 6 часов назад
«Все должны из-за войны»: крымчане оскорбили россиян
Фото: Lenta.ru
Крымчане назвали города и страны, откуда приезжают самые раздражающие туристы. Результаты опроса, проведенного среди жителей полуострова, публикует Telegram-канал «Крымский».
На первом месте рейтинга оказался Донбасс, жителей которого крымчане назвали «хамами», и отметили, что люди ведут себя так, будто им «все должны из-за войны». Второе место заняли москвичи, которые «предъявляют слишком много требований» и «хотят отдыхать как за границей», а третье — украинцы, поскольку «очень экономят», «приезжают со своей едой» или «пытаются убедить, что Крым еще вернется».
Также в список туристов, вызывающих у крымчан антипатию, попали «далекие от народа» петербуржцы и жители провинциальных российских городов и поселков, которые «торгуются, не хотят тратиться» и «выглядят и ведут себя как деревенщина».
В свою очередь, рейтинг регионов, туристы из которых вызывают у жителей Крыма симпатию, возглавили Москва («много денег, оставляют хорошие чаевые»), Сибирь и Дальний Восток («богатые ребята с нормальными запросами»), Украина («бывшие наши»), Ростов и Краснодарский край («соседи»), а также иностранцы («восторгаются всем и зовут в гости в свои страны»).
6 июля сообщалось, что крымчане назвали главные раздражители туристов во время летнего сезона. Первой причиной недовольства людей оказались толстые посетители пляжей, второй — туристы в мокрых купальниках в транспорте, а третьей — приезжие, мусорящие в местах отдыха.
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