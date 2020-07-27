Названы еще две страны, готовые принять россиян

Эксперты туристического рынка полагают, что у российских путешественников появится возможность отправиться на отдых в еще две страны помимо тех, с которыми в ближайшее время будет возобновлено авиасообщение. Об этом стало известно TourDom.ru.

По мнению специалистов, для россиян могут стать доступными Объединенные Арабские Эмираты и Мальдивы. Эти страны уже объявили о готовности к приему туристов из России. Кроме того, прогнозируется, что отдыхающие с целью отправиться туда воспользуются стыковочными маршрутами из турецкого Стамбула, куда рейсы из России будут запущены уже 1 августа.

«Наша система позволяет мгновенно формировать туры с перелетом через Стамбул на любое направление, в том числе и в ОАЭ. Однако строить масштабные программы на транзитных рейсах невозможно, речь может идти только об индивидуальных заявках»,

— пояснил гендиректор туроператора «Русский Экспресс» Тарас Кобищанов.

Предполагается, что спрос на указанные направления активизируется, когда туда станут доступны прямые перелеты.