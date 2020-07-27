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Стало известно о возможности поездок россиян на отдых в еще две страны 

Lenta.ru и ещё 1 49 минут назад
Названы еще две страны, готовые принять россиян
Фото: Lenta.ru
Эксперты туристического рынка полагают, что у российских путешественников появится возможность отправиться на отдых в еще две страны помимо тех, с которыми в ближайшее время будет возобновлено авиасообщение. Об этом стало известно TourDom.ru.
По мнению специалистов, для россиян могут стать доступными Объединенные Арабские Эмираты и Мальдивы. Эти страны уже объявили о готовности к приему туристов из России. Кроме того, прогнозируется, что отдыхающие с целью отправиться туда воспользуются стыковочными маршрутами из турецкого Стамбула, куда рейсы из России будут запущены уже 1 августа.
«Наша система позволяет мгновенно формировать туры с перелетом через Стамбул на любое направление, в том числе и в ОАЭ. Однако строить масштабные программы на транзитных рейсах невозможно, речь может идти только об индивидуальных заявках»,
— пояснил гендиректор туроператора «Русский Экспресс» Тарас Кобищанов.
Предполагается, что спрос на указанные направления активизируется, когда туда станут доступны прямые перелеты.
Премьер-министр России Михаил Мишустин 24 июля сообщил о возобновлении международного авиасообщения в России с 1 августа. Он отметил, что на начальном этапе рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, а также Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Первыми доступными для перелетов странами станут Великобритания, Турция и Танзания. Список будет постепенно расширяться.
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Новости путешествий , Михаил Мишустин
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