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Перечислены главные недовольства отдыхающих на российских курортах 

Lenta.ru 3 часа назад
Названо главное недовольство отдыхающих в России
Фото: Lenta.ru
Главным недовольством отдыхающих на российских курортах туристов оказались строгие требования владельцев жилья. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса бронирования объектов размещения Tvil.ru, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Так, по данным аналитиков, россияне часто жалуются на тотальный контроль хозяев, которые устанавливают лимит на пользование интернетом, кондиционером или водой, а порой выдают пульты от телевизора под подпись.
Второй проблемой оказалась рассыпающаяся в арендуемом жилье мебель и неполадки с сантехникой. Также туристы пожаловались на запрет шуметь после 12 часов ночи.
Кроме того, туристов возмутила нехватка персонала на некоторых курортах и большое количество неприятных насекомых.
Ранее в июле главным недостатком отдыха на российских курортах туристы назвали сильно завышенные цены на продукты, питание и услуги. Так, с проблемой переплаты столкнулись 48,51 процента путешественников, 21,6 процента пожаловались на низкий уровень сервиса и остались недовольны тем, как их обслуживали в отелях.
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