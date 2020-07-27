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Не помещающиеся на пляжах туристы в Сочи попали на видео и ужаснули местных 

Lenta.ru 2 часа назад
В Сочи один из отдыхающих снял на видео пляж, на котором собралось слишком много туристов, и вызвал негодование среди местных жителей. Ролик публикует сообщество «Типичный Сочи» во «ВКонтакте».
На записи видно, как толпы путешественников пришли на пляж в Имеретинке. Некоторые из них загорают на гальке или стоят возле берега, в то время как другие плещутся в воде. «В Имеретинке не протолкнуться: ни на утренних пляжах, ни на вечерних набережных. Даже у бассейнов свободных лежаков достает не всем, как и столиков в барах», — говорится в описании к публикации.
Жители города ужаснулись увиденному в комментариях.
«Пусть все в Турцию летят. Пора разгрузить российский курорт», «А чего хорошего? Стоят как в автобусе и не купаются, и не позагорать, места нет. Затопчут! Про короновирус я даже и не говорю», «Это может считаться "счастьем" разве что для продавцов шаурмы и прочей дребедени», — писали они.
Ранее в июле в Сочи один из отдыхающих снял на видео гигантские очереди на курорте Роза Хутор. На записи видно, как туристы выстроились в длинную линию в ожидании подъемника в горы. «Кошмар какой!» — слышится женский голос за кадром. Местные жители возмутились заполонившими улицы города туристами.
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Новости путешествий , Видео
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