Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россиянам рассказали о новых правилах отдыха в Турции 

СОВА 5 часов назад
Россиянам рассказали о новых правилах отдыха в Турции
Фото: СОВА
В стране соблюдается масочный режим.
С 1 августа в России откроется авиасообщение с Турцией. Уже сейчас многие бронируют путевки на отдых за границей. Поэтому власти Турции разработали специальные правила для туристов.
Теперь на борту самолета каждый пассажир должен будет заполнить специальную анкету с персональными данными. А в аэропорту пройти контроль температуры. Однако абсолютно все туристы не будут сдавать тест на COVID-19. Но, если будут обнаружены первые признаки инфекции, отдыхающего госпитализируют, а контактировавших с ними отправят на двухнедельный карантин (это правило касается и пассажиров авиаборта).
Также в стране действует масочный режим, нарушение которого может обойтись в 900 турецких лир.
Со своей стороны посольство России рекомендовало туристам в обязательном порядке покупать медицинские страховки.
Видео дня. Уставшие без отпусков россияне рвутся в Турцию
СОВА: последние новости
Российские туроператоры открыли бронирование туров в Турцию Российские туроператоры открыли бронирование туров в Турцию В Самаре на пляжах для людей отдыхают козы В Самаре на пляжах для людей отдыхают козы Природу Горного Алтая туристы превратили в свалку Природу Горного Алтая туристы превратили в свалку
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как найти скрытую камеру в съемном жилье
Как найти скрытую камеру в съемном жилье
«Нищеброды выбрались на юг»
«Нищеброды выбрались на юг»
Россиян призвали отказаться от отдыха в Турции
Россиян призвали отказаться от отдыха в Турции
Видео
Беспредел в Сочи: туристов требуют заплатить за тень
01:54
Беспредел в Сочи: туристов требуют заплатить за тень
Новости путешествий
Встреча дикого медведя с туристкой попала на видео
00:19
Встреча дикого медведя с туристкой попала на видео
Новости путешествий Другое
В российском туризме наметился резкий перекос
02:59
В российском туризме наметился резкий перекос
Новости путешествий
Уставшие без отпусков россияне рвутся в Турцию
03:56
Уставшие без отпусков россияне рвутся в Турцию
Новости путешествий
Отдыхающие на курорте россияне убежали от смерча
00:17
Отдыхающие на курорте россияне убежали от смерча
Новости путешествий
Маршруты, доводящие туристов до нервной дрожи
18:07
Маршруты, доводящие туристов до нервной дрожи
Новости путешествий
Симпатичные острова, где никто не хочет отдыхать
10:51
Симпатичные острова, где никто не хочет отдыхать
Новости путешествий
Названы самые вежливые российские города
04:09
Названы самые вежливые российские города
Новости путешествий
Стало известно, когда в Турцию полетят чартеры
00:19
Стало известно, когда в Турцию полетят чартеры
Новости путешествий
Туристка-китаянка раскрыла правду о России
04:38
Туристка-китаянка раскрыла правду о России
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение