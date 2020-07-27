Россиянам рассказали о новых правилах отдыха в Турции 

В стране соблюдается масочный режим.

С 1 августа в России откроется авиасообщение с Турцией. Уже сейчас многие бронируют путевки на отдых за границей. Поэтому власти Турции разработали специальные правила для туристов.

Теперь на борту самолета каждый пассажир должен будет заполнить специальную анкету с персональными данными. А в аэропорту пройти контроль температуры. Однако абсолютно все туристы не будут сдавать тест на COVID-19. Но, если будут обнаружены первые признаки инфекции, отдыхающего госпитализируют, а контактировавших с ними отправят на двухнедельный карантин (это правило касается и пассажиров авиаборта).

Также в стране действует масочный режим, нарушение которого может обойтись в 900 турецких лир.

Со своей стороны посольство России рекомендовало туристам в обязательном порядке покупать медицинские страховки.