Россияне резко заинтересовались Танзанией после новости о восстановлении авиасообщения с этой страной. Об этом свидетельствуют данные компании «Яндекс» , на которые ссылается РИА Новости в субботу, 25 июля.

«В пятницу, 24 июля, интерес к Танзании в "Яндекс. Поиске" резко взлетел: число запросов про страну выросло в 65 раз по сравнению с четвергом», — рассказали пресс-службе интернет-компании.

В «Яндекс. Путешествиях» число запросов увеличилось более чем в 200 раз. Так, чаще всего пользователей интересовали местоположение Танзании, фотографии страны, цены на туры, время перелета и отзывы об отдыхе, уточнили в интернет-компании.

24 июля в онлайн-сервисе Aviasales «Ленте.ру» рассказали, что количество поисковых запросов на авиабилеты в этом направлении увеличилось в 70 раз.