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В аэропортах Москвы отменено и задержано более 20 авиарейсов 

ИА Regnum и ещё 1 4 часа назад
В Москве отменено и задержано более 20 авиарейсов
Фото: depositphotos.com
Об этом в воскресенье, 26 июля, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».
Так, по состоянию на 16:29 мск в аэропорту «Домодедово» задержано шесть рейсов, еще четыре отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано два рейса, еще шесть отменено; в аэропорту «Внуково» задержано четыре рейса, еще три отменено.
Причины задержки и отмены авиарейсов в столичных аэропортах не сообщаются.
Ранее метеорологический центр «Фобос» сообщил, что 26 июля столбики термометров в Москве поднимутся до отметки +21…+23 °С. При этом уже в начала следующей недели воздух прогреется до +26…+27°, что на 3−4 °С теплее обычного.
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