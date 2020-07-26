В Москве отменено и задержано более 20 авиарейсов

Об этом в воскресенье, 26 июля, свидетельствуют данные сервиса « Яндекс . Расписание».

Причины задержки и отмены авиарейсов в столичных аэропортах не сообщаются.

Ранее метеорологический центр «Фобос» сообщил, что 26 июля столбики термометров в Москве поднимутся до отметки +21…+23 °С. При этом уже в начала следующей недели воздух прогреется до +26…+27°, что на 3−4 °С теплее обычного.