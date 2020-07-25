Названы самые дешевые туристические города России 

Сайт для планирования путешествий OneTwoTrip рассказал, в какие города России местные туристы смогут слетать по самой низкой цене. Рейтинг городов составлен с учетом средних минимальных цен авиабилетов на август 2020 года.

«Выгоднее всего обойдется авиабилет в Москву: цена будет начинаться от 850 рублей в один конец»,

— пишет RT со ссылкой на аналитиков OneTwoTrip.

Также дешево может обойтись и билет в Астрахань или Волгоград, перелет туда будет стоить 930 рублей. Кроме того, туристы за 1070 рублей могут отправиться в Барнаул.

Из курортных городов дешевле всего стоят билеты на Минеральные воды, 1300 рублей за человека. На втором месте Краснодар — 1600 рублей и на третьем Симферополь, туда можно полететь за 2000 рублей. По данным аналитиков, самые дорогие российские курорты курорты — Анапа (2200 рублей за билет) и Геленджик (2900 рублей).

Редакция URA.RU не нашла на сайте OneTwoTrip билетов до Москвы за 850 рублей. Предположительно, рейтинг составлялся с учетом детских билетов. Так, билет из Санкт-Петербурга до Москвы на одного взрослого человека стоит 1927 рублей. За взрослого с ребенком не старше двух лет придется заплатить всего на пару рублей больше, 1929 рублей.